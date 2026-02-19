Την λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η Ελληνική Αστυνομία ενόψει του εορτασμού των Αποκριών και της Καθαράς Δευτέρας, κατά το διάστημα από Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου έως και την Δευτέρα 23 Φεβρουάριου, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε βάσει του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για πλήρη και συνεχή δραστηριοποίηση όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας.

Τα κεντρικά σημεία του σχεδιασμού περιλαμβάνουν: