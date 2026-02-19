Στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα αργά» ήταν το βράδυ της Τετάρτης (18/2) η Άννα Μπιθικώτση, η οποία άνοιξε την καρδιά της στην Αθηναϊδα Νέγκα. Η κόρη του Γρηγόρη Μπιθικώτση αναφέρθηκε με τρυφερά λόγια στον πατέρα της, ενώ περιέγραψε την σχέση του με την μητέρα της.

«Ήταν προστατευτικός. Τα μάτια του είχαν δει πολλά. Ήταν σκληρά χρόνια, αλλά ήταν και γλυκά χρόνια», ανέφερε αρχικά η Άννα Μπιθικώτση για τον πατέρα της, Γρηγόρη Μπιθικώτση.

Η Άννα Μπιθικώτση είπε στη συνέχεια: «Έχω κρατήσει τις αναμνήσεις από τότε που είχα τον πατέρα μου, πριν μου τον πάρει ο κόσμος. Το τίμημα της δόξας για εμάς, τα παιδιά των μύθων, είναι αυτό. Για να τον έχει ο κόσμος, τον στερούμαστε εμείς. Δεν κάναμε Χριστούγεννα ή διακοπές μαζί, επικοινωνούσαμε με ραβασάκια και ποιήματα που του γράφαμε. Το είχα συνηθίσει. Αυτή ήταν η ζωή μας. Δεν ήταν θυμός, ήταν μια γλυκιά πίκρα».

«Η μαμά ήταν η ισορροπία μας»

Η Άννα Μπιθικώτση πρόσθεσε επίσης: «Ευτυχώς υπήρχε η μαμά. Η μοδίστρα που γνώρισε στα 19 της και αγάπησε τον άσημο Γρηγόρη και έμεινε μαζί του 30 χρόνια. Η μαμά ήταν η ισορροπία μας. Αν δεν υπήρχε, ίσως να μην είχαμε διαμορφώσει αυτόν τον χαρακτήρα εγώ και η αδερφή μου. Ο μπαμπάς μας έκανε όλα τα χατίρια, ειδικά σε μένα που μου είχε αδυναμία».

«Δεν χώρισαν στην ουσία ποτέ οι γονείς μου»

Αναφερόμενη στο χωρισμό των γονιών της, η Άννα Μπιθικώτση είπε: «Θα απαντήσω με έναν στίχο που έγραψε η μητέρα μου.“Ο έρωτας γεννήθηκε για δύο και τρίτος δεν χωράει μες στους δύο”. Οπότε τα είπαμε όλα. Δεν χώρισαν στην ουσία ποτέ. Μέχρι την τελευταία του πνοή ο πατέρας αγαπούσε τη μητέρα μου και μέχρι την τελευταία της πνοή η μητέρα μιλούσε για τον Γρηγόρη. Κρατούσε τα κοστούμια και τις γραβάτες του, γυάλιζε τα παπούτσια του σαν να περίμενε να γυρίσει».

Κλείνοντας, η Άννα Μπιθικώτση είπε: «Με το ίδιο μαντήλι που σκούπισα το δάκρυ του πατέρα μου πριν φύγει από τη ζωή, άγγιξα και τα δάκρυα της μητέρας μου πριν πεθάνει».