Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υπέστη τελικά κάταγμα στον αντίχειρα του δεξιού χεριού και ο Ολυμπιακός δεν θα τον έχει στη διάθεσή του για τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, ο οποίος θα γίνει το Σάββατο (21/2).

Ο Σέρβος σέντερ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του ημιτελικού με το Μαρούσι και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, όπως και όλοι στους «ερυθρόλευκους», περίμενε τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία δεν ήταν καλά τελικά.

Ο Μιλουτίνοφ υπέστη κάταγμα στον αντίχειρα του δεξιού χεριού και αυτό σημαίνει πως θα απουσιάσει από τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, με τον Μπαρτζώκα να περιμένει την προπόνηση της Παρασκευής (20/2) για να δει σε τι κατάσταση είναι ο Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Αμερικανός φόργουορντ τραυματίστηκε στον προημιτελικό με την ΑΕΚ και το αν θα αγωνιστεί ή όχι στον τελικό θα εξαρτηθεί από το αν θα πονάει ή όχι την Παρασκευή.