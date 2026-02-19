Ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκριση για τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ μετά τη νίκη του κόντρα στο Μαρούσι (91-67) και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στον τραυματισμό του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος χτύπησε στον αντίχειρα.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν, φυσικά, το φαβορί για τη νίκη και το επιβεβαίωσαν και στο παρκέ, με τον προπονητή τους να είναι ικανοποιημένος από την ομάδα του και ειδικά από τον Μόντε Μόρις που επέστρεψε στη δράση.

«Δεν είχαμε πάνω και κάτω, ήταν μια διαφορά 20 πόντων, τα παιδιά είχαν το μυαλό τους στον τελικό, παράλληλα θέλαμε να κάνουμε διαχείριση. Το καλό για εμάς ότι ο Μόντε Μόρις χωρίς να έχει παίξει 5 εναντίον 5 στην προπόνηση, στο πρώτο του παιχνίδι έδειξε τη μεγάλη του κλάση, γιατί είναι ένας παίκτης με μεγάλη ποιότητα. Οπότε είμαστε ευχαριστημένοι που κερδίσαμε, το Μαρούσι παίζει πολύ καλύτερα, γενικά με τη βαθμολογική θέση που βρίσκεται στο πρωτάθλημα, νομίζω είναι η καλύτερη ομάδα, οπότε καλή τύχη σε αυτούς, αλλά καλή τύχη και σε εμάς στο παιχνίδι του Σαββάτου με όποιον και να παίξουμε», είπε αρχικά ο Μπαρτζώκας, ο οποίος στη συνέχεια ρωτήθηκε για τους Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς.

«Χτύπησε το δάχτυλό του, δεν ξέρω τι έχει, θα δούμε», ήταν το σχόλιό του για τον Μιλουτίνοφ και όταν ρωτήθηκε για τον Τζόουνς, απάντησε: «Θα δοκιμάσει αύριο στην προπόνηση και θα δούμε. Ελπίζω να έχουμε τουλάχιστον δύο σέντερ στον τελικό το Σάββατο».