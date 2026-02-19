Έχοντας για πρώτο σκόρερ τον Βεζένκοβ που πέτυχε 16 πόντους, ο Ολυμπιακός καθάρισε εύκολα με 91-67 το Μαρούσι και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ, όπου θα αντιμετωπίσει Παναθηναϊκό ή Ηρακλή.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν καλά στο παιχνίδι, πήραν από νωρίς το προβάδισμα κυρίως χάρη στον Φουρνιέ και μετά ανέλαβαν δράση οι Γουόκαπ και Παπανικολάου, με αποτέλεσμα το τέλος της πρώτης περιόδου να τους βρει στο +14 (29-15), έχοντας 7/11 σουτ από την περιφέρεια.

Το Μαρούσι προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο δεκάλεπτο και εκμεταλλευόμενο κάποια λάθη των Πειραιωτών μείωσε τη διαφορά, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα όμως κατάφερε να ξεφύγει ξανά και να κλείσει το πρώτο ημίχρονο στο +15 (48-33).

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου βελτίωσε την απόδοσή της στην τρίτη περίοδο και κατάφερε να πλησιάσει στο -10 (61-51) στο 29′, με το ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου όμως ο Ολυμπιακός… πάτησε γκάζι και καθάρισε οριστικά το ματς.

Με επιμέρους σκορ 13-2 οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 78-55 στο 33′ και από εκεί και πέρα όλοι περίμεναν το τέλος του ημιτελικού, με την ομάδα του Μπαρτζώκα να επικρατεί με 91-67.

Τα δεκάλεπτα: 15-29, 33-48, 53-65, 67-91

Μαρούσι (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Πάπας, Καρακώστας 2, Μέικον 4, Σαλάς 12 (2), Τουλιάτος 5 (1), Κινγκ 9 (3), Καλαϊτζάκης 6, Ουίλιαμς 9, Κουζέλογλου 12 (2), Ντε Σόουζα 6, Γιαννόπουλος, Περάντες 2.

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 6 (2), Νιλικίνα 3 (1), Μπουρνελές 1, Λαρεντζάκης 5 (1), Μόρις 11 (2), Βεζένκοφ 16, Παπανικολάου 12 (4), Νετζήπογλου 4, Πίτερς 9 (3), Μιλουτίνοφ 6, Χολ 10, Φουρνιέ 8 (2).