Τα αμερικανικά πανεπιστήμια βρίσκονται στο επίκεντρο μιας σιωπηλής αλλά βαθιάς ανατροπής στις πολιτικές ένταξης, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ τα πιέζει να κόψουν δεσμούς με οργανώσεις που στηρίζουν μη λευκούς φοιτητές και ακαδημαϊκούς.

Τους τελευταίους μήνες, περισσότερα από 100 πανεπιστήμια έχουν τερματίσει τη συνεργασία τους με το PhD Project, έναν οργανισμό που από το 1994 επιδιώκει να αυξήσει τον αριθμό μαύρων, Λατίνων και ιθαγενών διδακτόρων στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων. Η κίνηση αυτή ήρθε μετά την έναρξη ομοσπονδιακών ερευνών εναντίον 45 ιδρυμάτων που συνεργάζονταν με τον οργανισμό, με την κατηγορία ότι προηγούμενο συνέδριό του απευθυνόταν αποκλειστικά σε υποψήφιους διδάκτορες που αυτοπροσδιορίζονται ως μη λευκοί. Πάνω από δώδεκα πανεπιστήμια έχουν ήδη υπογράψει συμφωνίες με το ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας, δεσμευόμενα να εντοπίσουν κάθε συνεργασία με φορείς που «περιορίζουν τη συμμετοχή με βάση τη φυλή» και είτε να τη διακόψουν είτε να την αιτιολογήσουν αναλυτικά.

Πανεπιστήμια και «στόχευση» των μη λευκών φοιτητών

Στο στόχαστρο δεν βρίσκεται μόνο το PhD Project αλλά και μια ευρύτερη αρχιτεκτονική υποστηρικτικών δομών για μη λευκούς φοιτητές και ερευνητές. Το σύστημα των California State University ενημέρωσε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ότι μία από τις σχολές του σκοπεύει να διακόψει τη συνεργασία με το Links Inc., έναν ιστορικό εθελοντικό οργανισμό που αποτελείται κυρίως από μαύρες επαγγελματίες γυναίκες και δρα υπέρ της οικονομικής και πολιτισμικής ενδυνάμωσης ανθρώπων αφρικανικής καταγωγής.

Το Clemson University τερμάτισε τη σχέση του με το Field Inclusive, μια οργάνωση που στηρίζει βιολόγους και ερευνητές από περιθωριοποιημένες ομάδες, επειδή προσφέρει μειωμένες συνδρομές σε ανθρώπους μη λευκούς. Το Πανεπιστήμιο Κεντάκι, από την άλλη, «σήκωσε κόκκινη σημαία» για περίπου 1.200 συνεργασίες ή συνδρομές με την αιτιολογία ότι ίσως περιορίζουν τη συμμετοχή με φυλετικά κριτήρια και τις έθεσε υπό ακύρωση ή «βαθύτερο έλεγχο».

Υποστηρικτές αυτών των προγραμμάτων προειδοποιούν ότι η αποδόμησή τους απειλεί να κλείσει τις λίγες θεσμικές «πόρτες» που είχαν ανοίξει για μειονότητες σε ένα περιβάλλον όπου οι μη λευκοί εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται. Ο Ουίλ Ντελ Πιλάρ, ανώτερο στέλεχος της οργάνωσης Education Trust, τονίζει ότι τέτοιες πρωτοβουλίες δημιουργούν αίσθηση «ανήκειν» για φοιτητές που ιστορικά μένουν εκτός και υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως οι υπόλοιπες φυλετικές ομάδες χάνουν ευκαιρίες λόγω αυτών των δράσεων.

Πανεπιστήμια ανάμεσα σε δύο κόσμους: κατηγορίες διακρίσεων και απώλεια στήριξης για μη λευκούς Στον αντίποδα, συντηρητικές οργανώσεις χειροκροτούν την πίεση προς τα πανεπιστήμια, υποστηρίζοντας ότι προγράμματα ειδικά για μη λευκούς φοιτητές «αποκλείουν» λευκούς και άλλες ομάδες. Η Νικόλ Νίλι, πρόεδρος της Defending Education, υποστηρίζει ότι κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει συγκεκριμένες φυλετικές κατηγορίες συνιστά διάκριση, ανεξάρτητα από τον σκοπό της.

Το Υπουργείο Παιδείας, υπό τη νέα υπουργό Λίντα ΜακΜάον, δηλώνει ότι «αναπροσανατολίζει» την επιβολή των κανόνων πολιτικών δικαιωμάτων ώστε «όλοι οι φοιτητές» να προστατεύονται από παράνομες διακρίσεις. Ωστόσο, πρώην αξιωματούχοι της υπηρεσίας πολιτικών δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση εστιάζει δυσανάλογα σε πρωτοβουλίες για μη λευκούς, ενώ υποβαθμίζει καταγγελίες ρατσισμού με θύματα μαύρους και ισπανόφωνους. Η Κάθριν Λάμον, πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας επί Μπάιντεν, αναφέρει ότι η επιλογή των υποθέσεων δείχνει μια κυβέρνηση που «διαλέγει ποιον θα προστατεύσει».

Τυπικά, οι συμβιβασμοί με το υπουργείο δεν συνοδεύονται από πρόστιμα, καθώς η υπηρεσία δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα, αλλά η πολιτική πίεση είναι τεράστια. Το ίδιο μοτίβο έχει εμφανιστεί και σε άλλες αντιπαραθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ με κορυφαία πανεπιστήμια, όπως το Brown, το Columbia και το Cornell, με επίκεντρο ζητήματα αντισημιτισμού, πολιτικές διαφορετικότητας, ισότητας και ένταξης, αλλά και την παρουσία τρανς αθλητών.

Πανεπιστήμια, χρηματοδότηση και το μέλλον των μη λευκών ακαδημαϊκών

Για το PhD Project, η πίεση των αρχών είχε βαρύτατο οικονομικό κόστος. Ο πρόεδρος του οργανισμού, Αλφόνζο Αλεξάντερ, δηλώνει ότι πάνω από 200 πανεπιστημιακοί εταίροι διέκοψαν τη συνεργασία τους μετά την ανακοίνωση των ερευνών, στερώντας από τον οργανισμό περίπου το ένα τρίτο της χρηματοδότησής του που προερχόταν από τα πανεπιστήμια. Παρ’ όλα αυτά, το συνέδριο του επόμενου μήνα στο Σικάγο θα πραγματοποιηθεί κανονικά και η ηγεσία του οργανισμού υποστηρίζει ότι εξακολουθεί να βλέπει «διαδρομές» για να στηρίξει νέους μη λευκούς υποψήφιους διδάκτορες μέσω του δικτύου αποφοίτων, σύμφωνα με τη Washington Post.

Η προσωπική ιστορία του Τζέισον Θάτσερ, καθηγητή σήμερα στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, φωτίζει το διακύβευμα για τους ανθρώπους πίσω από τις στατιστικές. Ως υποψήφιος διδάκτορας στο Florida State University, με μικτές ρίζες (μεξικανικές, σαμοανές και ευρωπαϊκές), ένιωθε απομονωμένος μέχρι που βρήκε στήριξη στην κοινότητα του PhD Project, την οποία περιγράφει ως «σωσίβιο» σε μια μοναχική και εξαντλητική διαδρομή. Σήμερα ελπίζει ότι τα πανεπιστήμια και οργανισμοί σαν το PhD Project θα βρουν «νέους τρόπους» συνεργασίας ώστε οι επόμενες γενιές μη λευκών ακαδημαϊκών να μη χρειαστεί να διαλέξουν ανάμεσα στη νομιμότητα και την ορατότητα.