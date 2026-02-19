Η κάμερα του «Happy Day» συνάντησε την Κατερίνα Γκαγκάκη η οποία δέχθηκε τις ερωτήσεις του δημοσιογράφου Δημήτρη Σιδηρόπουλου και εκείνη απάντησε σε όλα. Η διευθύντρια επικοινωνίας του Open πήρε θέση, σχετικά με τις τελευταίες δηλώσεις της Άριας Καλύβα για την απουσία του Λάμπρου Κωνσταντάρα από τα γενέθλιά της Ιωάννας Μαλέσκου.

Η Κατερίνα Γκαγκάκη ανέφερε πως η ίδια έκλεισε το γύρισμα του Λάμπρου Κωνσταντάρα για το «Club του 1%» και ότι η ημερομηνία που είχε δώσει το Star, δηλαδή Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, ήταν συγκεκριμένη και δεν μπορούσε να αλλάξει ώστε να παρευρεθεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στο πάρτι γενεθλίων της Ιωάννας Μαλέσκου που ήταν την ίδια μέρα.

«Εγώ προσωπικά έκλεισα το γύρισμα του Λάμπρου Κωνσταντάρα στο “Club του 1%”. Σε εμένα το ζήτησε το Star κι εγώ το έκλεισα. Ιδανικά θα πήγαιναν και οι δυο, η ημερομηνία ήταν συγκεκριμένη από το Star. Έχω και όλα τα μηνύματα και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να απολογούμαι γενικά.

Είπαμε ότι προκειμένου να χαλάσουμε στο κανάλι το γύρισμα, διότι έχουμε εξαιρετική σχέση, θα πάει μόνος του ο Λάμπρος. Και η Ιωάννα πάει σε άλλα πράγματα. Δεν καταλαβαίνω, ποιος ενημέρωσε την Ιωάννα, γιατί δεν έπρεπε να ενημερωθεί, τι είναι όλα αυτά που όλοι έχουν άποψη για τη δουλειά μας… Εκεί δεν μπορώ, τρελαίνομαι!», είπε η Κατερίνα Γκαγκάκη.

Βάζει τέλος στις φήμες για το τηλεοπτικό μέλλον της Ιωάννας Μαλέσκου

Η Κατερίνα Γκαγκάκη θέλησε να βάλει τέλος στις φήμες που θέλουν ότι το Open ψάχνει αντικαταστάτρια για να βρεθεί στο πλευρό του Λάμπρου Κωνσταντάρα. «Δεν ψάχνουμε για παρουσιάστρια! Αν σχολιάζεται ότι φεύγει η Ιωάννα, σε όσους το λένε θα πω ότι είναι η απόλυτη χαζομάρα. Ούτε κατά διάνοια δεν φεύγει κανείς» ανέφερε η Κατερίνα Γκαγκάκη.