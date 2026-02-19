Έντονη κριτική στον υπουργό Υγείας, ‘Αδωνι Γεωργιάδη, ότι «με συνοδεία ενόπλων, ενστόλων κουκουλοφόρων και κρανοφόρων αστυνομικών, επιχείρησε να επιβάλει τους δικούς του όρους στο νοσοκομείο της Νίκαιας, προσβάλλοντας τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που αγωνίζονται και αγωνιούν και είναι δίπλα στους ασθενείς» άσκησε από το βήμα της Βουλής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κάλεσε μάλιστα τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδη «να απαντήσει εάν αυτός διέταξε την άσκηση βίας κατά γιατρών και νοσηλευτών». Η κα Κωνσταντοπούλου, που κατηγόρησε τον κ. Γεωργιάδη «ότι μόνο με την υγεία δεν ασχολείται, εκτός εάν είναι κανένας πλούσιος ασθενής, ενδιαφέρεται να κάνει δημόσιες σχέσεις» είπε ότι η ανακαίνιση στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών γίνεται από το 2023 και ότι (ο υπουργός Υγείας) πήγε να εγκαινιάσει «μισό ΑΕΠ, που κάθε φορά που βρέχει πλημμυρίζει και ο χώρος του ΤΕΠ και ο χώρος του αξονικού τομογράφου. Κορδέλες, φιέστες αλλά και ΜΑΤ και βία» είπε η κα Κωνσταντοπούλου.

Άδωνις Γεωργιάδης: Στο Ν. Νίκαιας αυξήσαμε το προσωπικό κατά 30% και τον προϋπολογισμό κατά 76%

Ζητώντας το λόγο επί προσωπικού, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «δεν έχω σκοπό να τσακωθώ μαζί της. Είναι και λίγο βαρετό». Είπε επίσης πως «το εάν καλώς κάποιοι προσπάθησαν διά της βίας να εμποδίσουν τον υπουργό Υγείας της Ελλάδας να μπει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, ή κακώς, το αφήνω στην κρίση των βουλευτών και του ελληνικού λαού».



Σχολιάζοντας ωστόσο τον ισχυρισμό ότι δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για το νοσοκομείο της Νίκαιας, είπε ότι «οφείλω να δώσω στην εθνική αντιπροσωπεία και τον ελληνικό λαό τα στοιχεία για το νοσοκομείο Νίκαιας: