Με δηλώσεις του στην Cosmote TV, στο πλαίσιο του NBA All Star Game 2026, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στο μέλλον του και τόνισε πως μπορεί να είχε ήδη αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς αν η απόφαση ήταν αποκλειστικά δική του.

Από το περασμένο καλοκαίρι έχουν αρχίσει οι συζητήσεις για το μέλλον του Greek Freak και για το αν θα φύγει από τους Μπακς, παραμένει όμως εκεί και θα ολοκληρώσει τη σεζόν με την ομάδα του Μιλγουόκι.

Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει, αν θα πάρει μεταγραφή και για ποια ομάδα, θα φανεί το καλοκαίρι, με τον ίδιο να κάνει δηλώσεις στην Cosmote TV και να αναφέρεται στο θέμα.

«Δεν ξέρω αν θα φύγω, δεν είναι στο χέρι μου. Αν ήταν αποκλειστικά δική μου απόφαση, ίσως να είχα ήδη φύγει. Σε ενάμιση χρόνο, όταν γίνω free agent στα 32 μου, τότε θα είναι στο χέρι μου. Όπως λένε οι Αμερικανοί, οι γνώμες είναι φθηνές. Αυτή τη στιγμή είμαι στο Μιλγουόκι», είπε αρχικά ο Αντετοκούνμπο, ο οποίος στη συνέχεια τόνισε πως όσο είναι υγιής θα παίζει.

«Κανείς δεν μπορεί να μου πει να μην παίξω. Δεν έδωσα ποτέ αυτό το δικαίωμα. Όσο με κρατούν τα πόδια μου, θα είμαι εκεί», είπε χαρακτηριστικά.