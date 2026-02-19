Ο Όμιλος Antenna έκοψε την πρωτοχρονιάτική πίτα του και το πρωί της Πέμπτης (19/02) στον «αέρα» της εκπομπής «Το Πρωινό» προβλήθηκε βίντεο με τις δηλώσεις των παρευρισκόμενων στο πάρτι. Ο Γιώργος Λιάγκας, πριν την προβολή του βίντεο, εξήγησε για ποιο λόγο πήγε για ελάχιστη ώρα στο πάρτι ενώ στο τέλος του βίντεο εξέφρασε τη διαφωνία που έχει με τους ιθύνοντες του Ant1.

Αρχικά, ο Γιώργος Λιάγκας είπε για το σύντομο πέρασμά του από το πάρτι: «Πάμε στο πάρτι του ΑΝΤ1 που έγινε προχθές, τη μεγάλη αυτή βραδιά για την κοπή της πίτας, που ήσασταν όλοι εκεί. Κι εγώ ήρθα για ένα λεπτό. Μη γελάτε, πονούσε η μέση μου».

Μετά την προβολή του βίντεο, ο παρουσιαστής ανέφερε: «Εγώ διαφωνώ με το βίντεο αυτό που προέταξε τους ανθρώπους της ενημέρωσης και έβαλε δεύτερους τους ανθρώπους της ψυχαγωγίας, γιατί οι άνθρωποι της ψυχαγωγίας είναι που φέρνουν τα λεφτά στο κανάλι. Αυτή είναι η αλήθεια».

Οι συνεργάτες του χαμογέλασαν πονηρά κι ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε: «Ε, δεν θα έβρισκα κάτι αρνητικό να πω; Την κριτική την έχω μέσα μου».