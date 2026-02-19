Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Θέλτα στον πρώτο αγώνα για τα play off πρόκρισης στους «16» του Europa League και το σκορ είναι 1-2 μετά τα γκολ των Ιάγο Άσπας (34΄), Σβέντμπεργκ (43′) και Γερεμέγεφ (77′).

Από τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού οι Ισπανοί έδειξαν ότι είναι πολύ επικίνδυνοι και είχαν δύο μεγάλες ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Η τρίτη, όμως, ήταν και η… φαρμακερή, δυστυχώς για τους «ασπρόμαυρους», καθώς ο Ρόμαν με τακουνάκι έβγαλε σε θέση βολής τον Ιάγο Άσπας και αυτός νίκησε τον Τσιφτσή για το 0-1 στο 34ο λεπτό.

Το ματς δεν πήγαινε καθόλου καλά για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου και στο 43′ έγινε το 0-2, με τον Ιάγο Άσπας να είναι ο δημιουργός αυτή τη φορά, καθώς αυτός ήταν που έκανε το γύρισμα από δεξιά για τον Σβέντμπερκ, ο οποίος νίκησε από κοντά τον Τσιφτσή.

Στο δεύτερο ημίχρονο όμως και συγκεκριμένα στο 77′ ο «δικέφαλος του βορρά» μπήκε ξανά στο παιχνίδι, καθώς ο Γερεμέγεφ με υπέροχο τρόπο, μετά τη μπαλιά του Ζίβκοβιτς, βρήκε δίχτυα και μείωσε σε 1-2.