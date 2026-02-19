Η εμφάνιση του Χρήστου Τζόλη και το γκολ που πέτυχε στο 3-3 της Κλαμπ Μπριζ με την Ατλέτικο Μαδρίτης, είχε ως αποτέλεσμα να επιλεγεί από την UEFA για την καλύτερη 11άδα της εβδομάδας στο Champions League.

Ο διεθνής Έλληνας άσος ήταν για ακόμη μία φορά καθοριστικός για την ομάδα του και την κράτησε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στους «16», αν και η ρεβάνς στην Ισπανία την επόμενη εβδομάδα μόνο εύκολη δεν θα είναι.

Όπως και να έχει, με όσα έκανε το βράδυ της Τετάρτης (18/2) κόντρα στους «ροχιμπλάνκος», ο Τζόλης κέρδισε μια θέση στην καλύτερη 11άδα της εβδομάδας στο Champions League, την οποία ανακοίνωσε η UEFA.

Αναλυτικά, στην κορυφαία 11άδα βρίσκονται οι Γκρέγκορ Κόμπελ (Ντόρτμουντ), Τζούλιαν Ράιερσον (Ντόρτμουντ), Ντάβινσον Σάντσες (Γαλατασαράι), Νταν Μπερν (Νιούκαστλ), Αλεχάντρο Γκριμάλντο (Λεβερκούζεν), Χρήστος Τζόλης (Μπριζ), Ορελιέν Τσουαμενί (Ρεάλ Μαδρίτης), Γκαμπριέλ Σάρα (Γαλατασαράι), Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Κάσπερ Χεγκ (Μπόντο/Γκλιμτ), Άντονι Γκόρντον (Νιούκαστλ).