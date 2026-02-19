Μια εικόνα που ξεπερνά κάθε φαντασία έρχεται στο φως της δημοσιότητας μέσω των social media, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στους χρήστες του διαδικτύου.

Πρόκειται για ένα οπτικό υλικό που κυκλοφορεί στο X (πρώην Twitter) και καταγράφει έναν άνδρα να μην κρατάει και με τα δυο του χέρια το τιμόνι, αλλά να οδηγεί και ταυτόχρονα αυτοϊκανοποιείται ενώ το όχημά του βρίσκεται εν κινήσει στον Κηφισό.

Το video κατέγραψε ένας άνδρας που επιβαίνει σε φορτηγό (δεν είναι σαφές αν πρόκειται για τον οδηγό), ωστόσο έχει αποσαφηνιστεί ο ακριβής χρόνος που καταγράφηκε το συμβάν.

Αυτή η εικόνα έρχεται να επιβεβαιώσει το γενικευμένο χάος που επικρατεί καθημερινά στην Εθνική Οδό. Στον Κηφισό, εκεί όπου οι αντοχές των οδηγών εξαντλούνται σε ουρές χιλιομέτρων, το πρόβλημα συχνά γιγαντώνεται από την έλλειψη συγκέντρωσης όσων βρίσκονται στο τιμόνι.

Δεν είναι λίγες οι φορές που η κίνηση επιδεινώνεται επειδή η προσοχή αποσπάται από το κινητό τηλέφωνο ή άλλες δραστηριότητες που δεν έχουν καμία σχέση με την οδήγηση. Αυτή η απώλεια ελέγχου δεν προκαλεί μόνο αδικαιολόγητες καθυστερήσεις αλλά αποτελεί τη βασική αιτία για τροχαία ατυχήματα που παραλύουν ολόκληρο το οδικό δίκτυο της Αθήνας.