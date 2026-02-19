Η Πλεύση Ελευθερίας είναι εδώ, και δεν διαλύεται, τόνισε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του κόμματος, Τζώρτζια Κεφαλά, σε παρέμβασή της στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Μας κάνει πολύ εντύπωση ο διωγμός της Πλεύσης Ελευθερίας και οι τρόποι που επιστρατεύονται για να κάνουν τους ανθρώπους της Πλεύσης …να φοβηθούν; να αλλάξουν γνώμη; να αλλάξουν στρατόπεδο; Δεν ξέρω τι ακριβώς επιδιώκεται με αυτό» είπε η κυρία Κεφαλά.

Επαναλαμβάνω ότι «η Πλεύση Ελευθερίας είναι εδώ, είναι δυνατή, είναι ενωμένη, και δεν διαλύεται. […] Και δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα βρείτε, για να το κάνετε ακόμα πιο δραματικό, και πιο απειλητικό. Μήπως να σας δώσω το τηλέφωνο της μαμάς μου… Να με βάλετε να διαλέξω ανάμεσα στην μανούλα μου ή στην Πλεύση. Είναι για γέλια και για κλάματα αυτά που κάνετε» είπε η κυρία Κεφαλά από το έδρανό της, έχοντας δίπλα της, την πρόεδρο του κόμματος Ζωή Κωνσταντοπούλου και τους λοιπούς βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλ. Καζαμία, Σπ. Μπιμπίλα και Έλλη Ρούσσου, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Απαντώντας στις επικλήσεις για «το περιστατικό στην Νίκαια και τον κύριο Γεωργιάδη» είπε ότι υπήρξε σειρά επιθέσεων κατά γιατρών σε νοσοκομεία και πορείες, και ουδέποτε τις έχει καταδικάσει η ΝΔ, όπως δεν έχει καταδικάσει τις κροτίδες που έπεσαν στα πόδια της κυρίας Κωνσταντοπούλου, σημείωσε η κυρία Κεφαλά