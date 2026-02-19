Σε συγκλονιστικές δηλώσεις προχώρησε η μητέρα του 2χρονου παιδιού, στο οποίο μεταμοσχεύθηκε κατεστραμμένη καρδιά έπειτα από ιατρικό λάθος.

Η Πατρίτσια Μερκολίνο δήλωσε ότι κίνησε «γη και ουρανό» για να σωθεί ο μικρός Ντομένικο, ωστόσο οι γιατροί την ενημέρωσαν ότι δεν θα αντέξει νέο χειρουργείο, καθώς συγκεντρώνει 10% πιθανότητες επιβίωσης.

«Τον κοιτούσα από τον διάδρομο με τα μάτια ανοιχτά, μετά από όλες αυτές τις ημέρες. Η καταστολή είχε σχεδόν υποχωρήσει. Ήταν σαν να δέχθηκα μια γροθιά στο στήθος. Ήξερα ότι η κατάσταση ήταν περίπλοκη, ότι οι συνθήκες του Ντομένικο έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα, αλλά το να ακούς ένα “όχι” είναι κάτι διαφορετικό», είπε η γυναίκα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Corriere della Sera.

«Μου το είπαν με σεβασμό, με ανθρωπιά, αλλά χωρίς υπεκφυγές. Και τους άκουσα. Άκουσα κάθε λέξη, εκεί σε εκείνον τον διάδρομο που ξαφνικά έγινε παγωμένος. Με το μυαλό καταλαβαίνω τους ιατρικούς λόγους. Με την καρδιά, όμως, είναι αλλιώς. Και τότε αναρωτιέμαι, τι κάνουμε τώρα; Τον κοιτάμε απλώς να σβήνει;», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Η Πατρίτσια Μερκολίνο σημείωσε ότι πρέπει να αποδεχτεί την πραγματικότητα και να «σφίξει τα δόντια», καθώς έχει ακόμη δύο παιδιά να φροντίσει.

Ο καρδινάλιος της Νάπολης, Μίμο Μπατάλια, που στέκεται στο πλευρό της Πατρίτσια Μερκολίνο, δήλωσε: «Το καταλαβαίνω. Είμαι μια μητέρα που βλέπει τον πόνο των άλλων. Εκείνες οι μητέρες που περιμένουν μια καρδιά για τα παιδιά τους, εκείνες οι οικογένειες που ζουν με την αγωνία της λίστας αναμονής: ξέρω τι νιώθουν. Το ξέρω γιατί το έζησα στο πετσί μου. Κι εγώ περίμενα. Κι εγώ έβλεπα τον γιο μου να χειροτερεύει μέρα με τη μέρα, ελπίζοντας ότι θα έρθει το τηλεφώνημα. Αλλά η επείγουσα ανάγκη του Ντομένικο ήταν διαφορετική, ήταν ζήτημα χρόνου. Ενός χρόνου που τώρα τελειώνει».

C’è la sanità pubblica che ha curato Vonn e quella che ha bruciato il cuore di Domenico…Eccellenza e cialtronaggine convivono; forse inevitabilmente



Patrizia Mercolino: «no» al trapianto per figlio Domenico: «Finché respira non lo lascio

No altri pareri» https://t.co/WdbcH0aymI — Gianluigi Rossi (@rossi_gianluigi) February 19, 2026

«Η αρνητική γνωμοδότηση γράφει ένα διαφορετικό επίλογο από αυτό που όλοι μας ελπίζαμε, αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε τις υποδείξεις της επιστήμης. Μαζί με το Εθνικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων εργαστήκαμε με αφοσίωση και σοβαρότητα για να εξασφαλίσουμε νέες ευκαιρίες για το παιδί. Είμαστε κοντά στην οικογένεια και περιμένουμε τα αποτελέσματα των ερευνών, είναι καθήκον μας να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα», είπε από την πλευρά του ο Ιταλός υπουργός Υγείας, Οράτσιο Σκιλκάτσι.

Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Δεκεμβρίου του 2025, είχε μεταμοσχευθεί καρδιά δότη, η οποία είχε υποστεί σοβαρή ζημιά κατά τη μεταφορά, από το Μπολτσάνο της βόρειας Ιταλίας μέχρι το νοσοκομείο Μονάλντι, στη μεγαλούπολη του ιταλικού νότου. Τα μέχρι τώρα στοιχεία της εισαγγελικής έρευνας δείχνουν ότι χρησιμοποιήθηκε ξηρός πάγος, αντί για κανονικό, και ότι το μόσχευμα φέρεται να μεταφέρθηκε μέσα σε ένα πλαστικό κουτί, το οποίο δεν ήταν φτιαγμένο για να εγγυηθεί τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Τύπο, όταν κατάλαβαν ότι το μόσχευμα ήταν κατεστραμμένο, οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν ούτως ή άλλως στη μεταμόσχευση διότι είχαν ήδη προχωρήσει στην αφαίρεση της καρδιάς του δίχρονου αγοριού. Ο δικηγόρος της οικογένειας του άτυχου παιδιού δήλωσε ότι η μητέρα του Τομάζο -η οποία τις ημέρες αυτές κατέβαλλε τεράστιες προσπάθειες για να μπορέσει να σωθεί το παιδί της- «αναγκάστηκε να αποδεχθεί την ιδέα ότι ο μικρός δεν θα καταφέρει».