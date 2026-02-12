Σοκ έχει προκαλέσει το μεγάλων διαστάσεων ιατρικό λάθος, από το οποίο κινδυνεύει να πεθάνει το δίχρονο παιδάκι που επρόκειτο να υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς. Όπως δείχνουν τα στοιχεία μέχρι τώρα, το λάθος έγκειται στον τρόπο συντήρησης του μοσχεύματος.

Φαίνεται ότι κατά τη μεταφορά του από το Μπολτσάνο της βόρειας Ιταλίας στη Νάπολη, αντί να χρησιμοποιηθεί πάγος για τη συντήρησή του, φέρεται να έγινε χρήση ξηρού πάγου, ο οποίος αλλοίωσε, σε σημαντικό βαθμό, το όργανο. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης εξηγούν ότι η μεταμόσχευση καρδιάς έγινε κανονικά στο νοσοκομείο Μονάλντι της Νάπολης, παρά το τεράστιο λάθος.

Οι γιατροί του νοσοκομείου έθεσαν το δύο ετών αγοράκι σε φαρμακολογικό κώμα, την ώρα που η μητέρα του κάνει συνεχείς εκκλήσεις για να βρεθεί άμεσα νέο μόσχευμα, έτσι ώστε να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στο παιδί της. Η κατάσταση του μικρού αγοριού βαίνει ολοένα και κρισιμότερη, εξαιτίας της βαθιάς καταστολής στην οποία βρίσκεται και των σοβαρών προβλημάτων στο ήπαρ. Κάθε λεπτό που περνάει είναι καθοριστικό για την τύχη του μικρού, εξ ου και τα ιταλικά μέσα μιλούν για πραγματικό «αγώνα ενάντια στον χρόνο».

Πολλά είναι τα ερωτηματικά που ταλανίζουν γιατρούς και πολίτες. Το κύριο ερώτημα είναι πώς μπόρεσε να συμβεί το πρωτοφανές αυτό ιατρικό λάθος κατά τη μεταφορά του μοσχεύματος και για ποιο λόγο η κατεστραμμένη καρδιά χρησιμοποιήθηκε τελικά από τους χειρούργους.

Δύο διαφορετικές εισαγγελικές έρευνες έχουν διαταχθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ έχουν παυθεί των καθηκόντων τους προσωρινά δύο γιατροί του νοσοκομείου Μονάλντι, το οποίο ωστόσο στο παρελθόν είχε σημειώσει σημαντικές επιτυχίες σε δύσκολες μεταμοσχεύσεις.