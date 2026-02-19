Το πάγιο αίτημα των οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών για εκταφή των αδικοχαμένων συγγενών τους μοιάζει να μπαίνει στην τελική ευθεία. Οι πρώτες δύο εκταφές θυμάτων έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, αναμένονται νομικές ενέργειες από τις οικογένειες των θυμάτων που μπορεί να μπλοκάρουν προσωρινά την εκτέλεση των εκταφών. Όπως αναφέρουν πληροφορίες από νομικούς κύκλους, η εκτέλεση των εκταφών μπορεί να παγώσει προσωρινά, καθώς η πλευρά των γονέων έχει καταθέσει προσφυγή-διαφωνία ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.

Πιο συγκεκριμένα, έχουν ήδη δρομολογηθεί οι προσφυγές των οικογενειών, καθώς ο Χρήστος Τηλκερίδης έχει καταθέσει τη δική του διαφωνία και ακολούθησε η προσφυγή του Παύλου Ασλανίδη, που έγινε μέσω του δικηγόρου του, Γιάννη Μαντζουράνη. Ειδικά για την περίπτωση του κ. Ασλανίδη, σημασία έχει ότι η πέμπτη κατά σειρά αίτησή του έγινε τελικά δεκτή μετά την απόρριψη των προηγούμενων τεσσάρων κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Ertnews.gr.

Όπως επισημαίνεται σε σχετικό έγγραφο πραγματογνώμονα ιατροδικαστή που περιλαμβάνεται στην προσφυγή, στον πυρήνα της νομικής διαφωνίας έγκειται η άποψη ότι οι τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις είναι αδύνατο να διενεργηθούν αποτελεσματικά στα ελληνικά εργαστήρια. Οι γονείς διατείνονται ότι πρέπει να εξασφαλιστεί το πλήρες φάσμα των εξετάσεων που έχουν υποδειχθεί, για να μπορέσει η διαδικασία της εκταφής να επιφέρει τα κρίσιμα για τη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας στοιχεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι πρώτες δύο εκταφές φέρεται να αφορούν στην Μάρθη Ψαροπούλου και την Φρατζέσκα Μπέζα. Η πρώτη εκταφή που φέρεται να αφορά στη Μάρθη Ψαροπούλου, κόρη της Μαρίας Καρυστιανού, θα γίνει στη Θεσσαλονίκη ενώ η δεύτερη που φέρεται να αφορά στη Φρατζέσκα Μπέζα θα γίνει στην Πυλαία.

Η τρίτη εκταφή, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ορίστηκε για τις 25 Φεβρουαρίου, ενώ η τέταρτη εκταφή για τις 3 Μαρτίου. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να προσδιοριστεί και η εκταφή ενός πέμπτου θύματος.