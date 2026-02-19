Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή, έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και σημαντικές οργανωτικές αλλαγές είναι έτοιμος να βρεθεί στην αφετηρία για μία δυναμική εκκίνηση ο 14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας. Ο αγώνας, που συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Αθηναίων και τον ΣΕΓΑΣ στις 8 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, είναι, όπως κάθε χρόνο, αφιερωμένος στη μνήμη του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη, Μίκη Θεοδωράκη. Όλες οι λεπτομέρειες του αγώνα παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη Τύπου, που δόθηκε σήμερα Πέμπτη στο Δημαρχείο Αθηναίων.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου στο Δημαρχείο Αθηναίων, ο δήμαρχος Χάρης Δούκας υπογράμμισε πως ο Ημιμαραθώνιος δεν αποτελεί απλώς ένα αθλητικό γεγονός, αλλά μια συλλογική εμπειρία για την πόλη: δρομείς, εθελοντές και πολίτες ενώνουν τις δυνάμεις τους, στέλνοντας μήνυμα συντονισμού, ασφάλειας και σεβασμού στον δημόσιο χώρο.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, τόνισε ότι ο αγώνας έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους δρομικούς θεσμούς της χώρας, συνδυάζοντας τον αθλητισμό με την ιστορία και τη δυναμική της Αθήνας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται φέτος στην κοινωνική διάσταση της διοργάνωσης. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, θα διατεθούν 10.000 ευρώ για την ενίσχυση του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους του Δήμου Αθηναίων, ενισχύοντας έμπρακτα το μήνυμα ισότητας και προστασίας.

Ρεκόρ συμμετοχών

Η φετινή διοργάνωση κατέγραψε νέο ρεκόρ, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από 48 ώρες από το άνοιγμα των εγγραφών. Συνολικά, διατέθηκαν 6.000 περισσότερες θέσεις σε σχέση με πέρυσι, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση του θεσμού.

Παράλληλα, ο ΣΕΓΑΣ εισήγαγε για πρώτη φορά τη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για επιπλέον θέσεις, δίνοντας δεύτερη ευκαιρία σε δρομείς που δεν πρόλαβαν να εγγραφούν. σύμφωνα με το ΑΠΕ

Νέα χάραξη διαδρομής

Στο οργανωτικό επίπεδο, παρουσιάστηκε η νέα χάραξη της διαδρομής των 5 χιλιομέτρων, η οποία σε ποσοστό 95% ακολουθεί πλέον τη διαδρομή του Ημιμαραθωνίου. Όπως εξήγησε ο Τεχνικός Διευθυντής της διοργάνωσης, Δημήτρης Χαλβατζάρας, οι αλλαγές στοχεύουν στη μείωση της ταλαιπωρίας για τους κατοίκους και στην ταχύτερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης.