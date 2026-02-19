Μια εντυπωσιακή επιχείρηση διάσωσης άγριας ζωής εκτυλίχθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης (17/2) στον ποταμό Χάντσον, όταν αστυνομικοί της Νέας Υόρκης κινητοποιήθηκαν άμεσα για να σώσουν έναν τραυματισμένο αετό που βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο.

Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από βίντεο που κατέγραψε κάμερα ενσωματωμένη στη στολή αστυνομικού και το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης μέσω της πλατφόρμας Χ. Στα πλάνα φαίνεται η στιγμή που οι αστυνομικοί εντοπίζουν τον αετό κοντά στη γέφυρα George Washington και προσεγγίζουν το σημείο με σκάφος για να τον περισυλλέξουν.

Eagle-eyed cops to the rescue.



While patrolling the Hudson River earlier this morning, our Harbor Unit officers spotted an injured bald eagle floating on the ice and calling out for help.



They acted quickly and brought the bird to safety. pic.twitter.com/AlrdebYFuo — NYPD NEWS (@NYPDnews) February 17, 2026

Το πουλί διακρίνεται τραυματισμένο, με εμφανές αίμα στο φτερό του, ενώ βρίσκεται ακίνητο και ανήμπορο πάνω σε ένα σπασμένο κομμάτι πάγου, στη μέση του ποταμού.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ένας από τους αστυνομικούς πλησιάζει προσεκτικά τον αετό και ακούγεται να τον καθησυχάζει λέγοντας «όλα είναι εντάξει, φίλε, όλα είναι εντάξει. Νομίζω ότι είναι καλά, νομίζω ότι είμαστε εντάξει», την ίδια στιγμή που περνά γύρω από τον λαιμό του ζώου ένα ραβδί με σχοινί, ώστε να το ακινητοποιήσει με ασφάλεια.

Όταν το σκάφος φτάνει σε απόσταση αναπνοής, ο ίδιος αστυνομικός σκεπάζει τον αετό με έναν μουσαμά και τον μεταφέρει προσεκτικά στο εσωτερικό του σκάφους. Αμέσως μετά, τον τυλίγει με δεύτερη κουβέρτα και τον τοποθετεί με ιδιαίτερη προσοχή μέσα σε κλουβί μεταφοράς.

Μετά την αποβίβασή τους, οι αστυνομικοί παρέδωσαν τον τραυματισμένο αετό σε καταφύγιο ζώων στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου θα λάβει την απαραίτητη φροντίδα.