Ο Μάικ Τζέιμς θα είναι ελεύθερος στο τέλος της σεζόν καθώς το συμβόλαιό του με τη Μονακό λήγει και η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει ήδη έρθει σε επαφή μαζί του, όπως αναφέρει ιστοσελίδα του Ισραήλ.

Ο Αμερικανός γκαρντ είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague και το τελευταίο διάστημα είναι έξαλλος με τη διοίκηση των Μονεγάσκων λόγω των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που υπάρχουν. Προβλήματα που μπορεί να έχουν ως συνέπεια την αποχώρηση αρκετών παικτών και ενδεχομένως και του προπονητή Βασίλη Σπανούλη.

Όπως και να έχει, οι παίκτες της γαλλικής ομάδας έχουν ήδη αρχίσει να… κοιτάζουν γύρω τους για προτάσεις και σύμφωνα με το sports.walla.co.il, η Χάποελ Τελ Αβίβ επικοινώνησε με τον Τζέιμς για να του εκφράσει το ενδιαφέρον της.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είναι στο 16-11 στη Euroleague και βρίσκεται στην 6η θέση, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο, ενώ η Μονακό είναι στην 8η με 16-12.