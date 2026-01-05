Αποχαρακτηρισμένα αρχεία αποκαλύπτουν ότι η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία προσπάθησε ενεργά να αποκτήσει εξωγήινη τεχνολογία τη δεκαετία του 1990, καθώς αξιωματούχοι πληροφοριών πίστευαν ότι οι καινοτομίες άλλου κόσμου θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας.

Η Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου, σήμερα γνωστή ως Defence Intelligence, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, είχε λάβει εντολή να διερευνήσει τα «μη αναγνωρισμένα εναέρια φαινόμενα» (UAP), μετά από χιλιάδες αναφορές παρατηρήσεων στο Βέλγιο μεταξύ Νοεμβρίου 1989 και Απριλίου 1990.

Όπως αναφέρει ένα αποχαρακτηρισμένο εσωτερικό σημείωμα του Μαρτίου 1997:

«Η λογική υπαγορεύει ότι, αν σημαντικός αριθμός ανθρώπων αναφέρει παράξενα αντικείμενα στον ουρανό, τότε μπορεί να υπάρχει βάση γεγονότων. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα UAP αποτελούν πιθανή απειλή για την άμυνα της χώρας, καθώς δεν γνωρίζουμε τι είναι!»

Νωρίτερα τη δεκαετία, υπήρξε κύμα αναφορών για «μεγάλα, αθόρυβα, χαμηλά ιπτάμενα μαύρα τρίγωνα», τα οποία έδειχναν δυνατότητες προώθησης πέρα από οποιαδήποτε γνωστή τεχνολογία πτήσης στη Γη, οδηγώντας αξιωματούχους πληροφοριών να εξετάσουν σοβαρά την απόκτηση της τεχνολογίας για δικούς τους σκοπούς.

Όπως ανέφερει μια έκθεση που επικαλούνται οι Sunday Times:

«Ένα επιπλέον ζήτημα είναι η δυνατότητα απόκτησης τεχνολογίας. Τα UAP δεν φαίνεται να χρησιμοποιούν συμβατική προώθηση. Τα βελγικά τρίγωνα (επιβεβαιωμένα από το υπουργείο Άμυνας της χώρας) αιωρούνταν για μεγάλα χρονικά διαστήματα και επιτάχυναν γρήγορα σε υπερηχητικές ταχύτητες, ξεπερνώντας τα F-16. Αν αυτό αντιπροσωπεύει πραγματική τεχνολογία, ίσως θα έπρεπε να αποκτηθεί».

Μια άλλη αναφορά περιλάμβανε το περιστατικό του Rendlesham Forest, κοντά στη βάση της US Air Force στο Woodbridge, Suffolk, το 1980, όπου ένα φωτεινό «όχημα άγνωστης προέλευσης» φέρεται να προσγειώθηκε σύντομα πριν επιστρέψει στον ουρανό. Σύμφωνα με την έκθεση, η προσγείωση επιβεβαιώθηκε από τον διοικητή της αμερικανικής μονάδας και άλλα άτομα, όπως αναφέρει η nypost.

Τα έγγραφα αναφέρονται επίσης σε άλλες χώρες που είχαν ενδιαφέρον να αξιοποιήσουν την τεχνολογία UFO:

«Σε κάθε περίπτωση, τα UAP δεν φαίνεται να χρησιμοποιούν συμβατικό σύστημα προώθησης και μπορούσαν να αιωρούνται, καθώς και να κινούνται με σημαντική ταχύτητα. Οι Γάλλοι πάντα είχαν ενδιαφέρον για αυτό το θέμα… και γνωρίζω ότι υπάρχει μια ανεπίσημη ομάδα πληροφοριών στις ΗΠΑ».

Παρά το γεγονός ότι η αλληλογραφία παραδέχεται πως οι περισσότερες αναφορές UFO δεν ήταν αξιόπιστες, μια μικρή μερίδα αυτών δεν μπορούσε να εξηγηθεί με συμβατική επιστήμη.

«Ορισμένες αναφορές περιέγραφαν αντικείμενα όσον αφορά την ελιγμό, την ταχύτητα και το σχήμα που υπερβαίνουν τις γνώσεις μας στη μηχανική και όσα θα μπορούσαν λογικά να αναμένονται από εχθρικές δυνάμεις. Υπάρχει, επομένως, μεγάλη δυσκολία στην αξιολόγηση και την ιεράρχηση αυτών των αναφορών αρκετά γρήγορα, ώστε να παρέχεται, όταν απαιτείται, ενεργή ανταπόκριση… Οποιοδήποτε μελλοντικό ζήτημα, επίγειο ή εξωγήινο, θα απαιτήσει πιθανότατα εθνικό ή διεθνή συντονισμό, εντός πλαισίων ασφαλείας».

Ορισμένα από τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα αναγνωρίζουν ότι η έρευνα που διατάχθηκε θα προκαλούσε έκπληξη σε κάποιους αξιωματούχους πληροφοριών, προτρέποντας στη διατήρηση ανοιχτού μυαλού:

«Η αναφορά στα UAP εγγυάται γέλιο και διάφορα αστεία για “Μικρά Πράσινα Ανθρωπάκια”, πιθανώς λόγω του περιθωριακού στοιχείου των “τρελών” και της έλλειψης συμβατικών πληροφοριών».

Τα πρώην μυστικά έγγραφα βρίσκονται πλέον στα Εθνικά Αρχεία στο Kew, νοτιοδυτικά του Λονδίνου.

Ο Βρετανός υπουργός ετοιμότητας άμυνας, Λουκ Πόλαρντ, δήλωσε τον Δεκέμβριο του 2024 ότι το υπουργείο Άμυνας «έπαψε να διερευνά αναφορές UFO ή UAP το 2009», σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν «τρέχοντα σχέδια» να δεσμευτούν πόροι για την έρευνα πιθανών νέων αναφορών στο μέλλον.