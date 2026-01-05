Στην ομάδα που ανέδειξε παίκτες όπως οι Τρεζεγκέ, Ρόσι, Ιντσάγκι, Ρονάλντο, Βιάλι και Ιγουαΐν, πλέον δεν υπάρχει επιθετικός που να τιμά την ιστορία της και να βρίσκει την εστία με συνέπεια. Τα γκολ προέρχονται από τον Γιλντίζ, που επιτίθεται με το δικό του στιλ και είναι πρώτος σκόρερ της ομάδας, από τον ΜακΚένι που εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες ακόμα και όταν αγωνίζεται ως μπακ, ή ακόμη και από αμυντικούς όπως οι Κέλι, Καμπάλ, ενώ οι κανονικοί φορ μένουν συχνά άπραγοι, παρά την αξία και τα συμβόλαιά τους.

Η Γιουβέντους παίζει συνήθως με έναν μόνο κεντρικό επιθετικό. Συνολικά, οι τρεις βασικοί φορ μαζί έχουν μείνει χωρίς γκολ 17 φορές φέτος (14 στη Serie A, 2 στο Champions League, 1 στο Κύπελλο Ιταλίας) και 19 φορές αν ληφθεί υπόψη η βασική ενδεκάδα. Ο Βλάχοβιτς είναι ο κορυφαίος σκόρερ με 6 γκολ, εκ των οποίων τα 4 τα πέτυχε προερχόμενος από τον πάγκο. Ο Ντέιβιντ έχει 3 γκολ (ένα μόνο στο πρωτάθλημα), ο Οπεντά 2. Αυτό σημαίνει ότι η Γιουβέντους πρέπει να «κοπιάσει» για κάθε γκολ, αναζητώντας διαφορετικούς τρόπους για να σκοράρει, αντί να στηρίζεται στην παραδοσιακή ευχέρεια του κλασικού φορ περιοχής.

Η αναμέτρηση με τη Λέτσε ήταν χαρακτηριστική: από 26 τελικές, η Γιουβέντους πέτυχε μόλις ένα γκολ και πήρε έναν πόντο εντός έδρας απέναντι σε ομάδα που παλεύει για την παραμονή της.

Το πρόβλημα επιδεινώνεται από την απουσία του Σέρβου επιθετικού, που όμως είχε φέτος αντιφατικά νούμερα: 3 γκολ σε 13 συμμετοχές στη Serie A και άλλα 3 στο Champions League. Η απόδοση του Σέρβου ήταν περίπου ένα γκολ κάθε 145 λεπτά, αλλά έμεινε άσφαιρος δέκα φορές στο πρωτάθλημα και μία στην Ευρώπη.

Εν τω μεταξύ, οι Ντέβιντ και Οπέντα, με υψηλό κόστος και φτωχά αποτελέσματα, παραμένουν απαραίτητοι λόγω των επενδύσεων της Γιουβέντους. Ο Κομολί εξετάζει πιθανές προσφορές για τον Ντέιβιντ ήδη από τον Ιανουάριο, ενώ η πώληση του Οπεντά είναι δύσκολη λόγω των 45 εκατ. ευρώ που δαπανήθηκαν για δανεισμό και οψιόν αγοράς. Οποιαδήποτε πώληση θα απαιτούσε την άμεση αγορά διεθνούς κλάσης επιθετικού, κάτι που η Γιουβέντους δεν μπορεί να υποστηρίξει οικονομικά αυτή τη στιγμή.

Μία πιθανή λύση παραμένει ο Βλάχοβιτς: ανανέωση συμβολαίου και διασφάλιση του μέλλοντός του με την ομάδα. Ωστόσο, ο Σέρβος έχει στραφεί σε άλλες προτάσεις, κυρίως από Μπαρτσελόνα και Μίλαν, αφήνοντας τη Γιουβέντους χωρίς έναν επιθετικό αντάξιο της ιστορίας της. Ο Σπαλέτι έχει αλλάξει σύστημα και νοοτροπία, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει γκολ εκεί που δεν υπάρχουν.