Η Ρόμα ηττήθηκε με 1-0 από την Αταλάντα στο Μπέργκαμο και μοιράζεται την 4η θέση της Serie A με τη Γιουβέντους, η οποία έμεινε στο 1-1 με τη Λέτσε στο Τορίνο.

Στο Allianz Stadium οι «μπιανκονέρι» είχαν από τα πρώτα λεπτά ευκαιρίες για να σκοράρουν αλλά δεν το έκαναν και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου είδαν τη Λέτσε να κάνει το 0-1 με τον Μπαντά μετά το λάθος του Καμπιάζο.

Στο 49′ η Γιούβε έκανε το 1-1 με τον ΜακΚένι μετά την ασίστι του Γιλντίζ και στη συνέχεια είχε ευκαιρίες και για δεύτερο γκολ αλλά δεν το πέτυχε. Ο Ντέιβιντ έχασε πέναλτι στο 66′, ο Γιλντίζ είχε δοκάρι στο 94′, ο Οπεντά δεν κατάφερε να σκοράρει από το… ένα μέτρο και τελικά η γκέλα δεν αποφεύχθηκε.

Ήττα για τη Ρόμα

Με αυτή την ισοπαλία η Γιουβέντους πήγε στους 33 βαθμούς, όσους έχει και η Ρόμα, με την οποία συγκατοικεί πλέον στην 4η θέση. Αντιμετωπίζοντας την Αταλάντα εκτός έδρας, οι «τζαλορόσι» έμειναν πίσω στο σκορ από το γκολ του Σκαλβίνι στο 12ο λεπτό και δεν κατάφεραν να απαντήσουν ποτέ, με τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι να φεύγει ηττημένος από το γήπεδο στο οποίο μεγαλούργησε επί 9 χρόνια.