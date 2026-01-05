Αναστέλλονται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια του νότιου Ιονίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Συγκεκριμένα, δεν πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια από Σάμη προς Ιθάκη στις 07:05 και από Ιθάκη προς Σάμη και Πάτρα στις 07:40.

Επίσης, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια από Πάτρα προς Σάμη και Ιθάκη στις 13:00, καθώς και από Ιθάκη προς Σάμη στις 17:15.

Παράλληλα, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια της γραμμής Ζάκυνθος-Κυλλήνη στις 09:45 και Κυλλήνη-Ζάκυνθος στις 11:45.

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται για τυχόν νεότερες εξελίξεις από τις αρμόδιες αρχές και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν την προσέλευσή τους στα λιμάνια.