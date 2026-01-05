Συννεφιασμένος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας τα επόμενα 24ωρα ενώ έρχεται τριήμερο με βροχές, νοτιάδες και το θερμόμετρο να δείχνει 20 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, πυκνές νεφώσεις θα επικρατήσουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ανοίγματα με ηλιοφάνεια θα σημειωθούν στην περιοχή του Αιγαίου, ενώ στα δυτικά της χώρας αναμένονται τοπικές βροχές.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, ενώ μικρή είναι η πιθανότητα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στο Ιόνιο και πρόσκαιρα στο Αιγαίο ενισχυμένοι, τοπικά θυελλώδεις, άνεμοι νοτίων διευθύνσεων εντάσεως μέχρι 8 μποφόρ.

Πιθανώς τοπικά έντονες βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το βράδυ στη δυτική Στερεά.

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Δευτέρα 5/1

Αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά τμήματα. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το βράδυ στη δυτική Στερεά.

Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Από το απόγευμα ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της δυτικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα τοπικά 7, στο Ιόνιο και πρόσκαιρα στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το απόγευμα ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 7 και τις πρώτες πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στα υπόλοιπα τμήματα. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και από το βράδυ στη δυτική Στερεά. Από το απόγευμα ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7, στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση από αργά το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως από το απόγευμα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στη νότια Κρήτη.

Άνεμοι: Νότιοι 4 με 6, τοπικά 7 και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της δυτικής Κρήτης το βράδυ πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών, κυρίως από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα νωρίς το πρωί στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών, κυρίως στα ανατολικά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει τα Θεοφάνεια

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά, την δυτική Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά έως 7 και στο Αιγαίο 7 στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 17 και τοπικά 18 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 18 με 19 και τοπικά τους 20 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για την Τετάρτη 7/1

Αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την δυτικά Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο (κυρίως στα βόρεια), την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 πιθανόν τοπικά έως 9 μποφόρ. Από το βράδυ βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Πέμπτη 8/1

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας και κυρίως στα δυτικά, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά έως 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 6 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Τι καιρό θα κάνει την Παρασκευή 9/1

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά, τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα, με τοπικές βροχές και στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία και από τα βόρεια εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.