Ο Ταϊρίκ Τζόουνς εντάχθηκε επίσημα στο δυναμικό του Ολυμπιακού, με την ΚΑΕ να επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2.5 ετών, ενισχύοντας σημαντικά τη φροντ λάιν της ομάδας και προσφέροντας εμπειρία από την EuroLeague και άλλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Παράλληλα, μετά την ολοκλήρωση αυτής της κίνησης, ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη, φορώντας τη φανέλα του Άρη Betsson ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Η μετακίνηση αυτή επιτρέπει στον ταλαντούχο σέντερ να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και να αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην Basket League, ενισχύοντας παράλληλα τον Άρη στην προσπάθειά του να παραμείνει ανταγωνιστικός εντός κι εκτός συνόρων.