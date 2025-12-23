Έκρηξη από διαρροή αερίου σημειώθηκε την Τρίτη σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων λίγο έξω από τη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν άνθρωποι παγιδευμένοι στο εσωτερικό.

«Έχουμε ενημέρωση ότι υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι μέσα», δήλωσε η Ρουθ Μίλερ, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Πενσυλβάνια.

Bristol Township, PA: Explosion at Silver Lake Nursing Home in Bucks County, Pennsylvania, caused a partial collapse & massive fire.



Multiple victims reported, several trapped; 3rd alarm response. No injury count or cause confirmed yet. Rescue ongoing. pic.twitter.com/1kxZtEMxCa — GeoTechWar (@geotechwar) December 23, 2025

Αξιωματούχοι της κομητείας Μπακς ειδοποίησαν την υπηρεσία για την έκρηξη λίγο πριν από τις 3 μ.μ., στο γηροκομείο Silver Lake, στην περιοχή Bristol Township, περίπου 20 μίλια βορειοανατολικά της Φιλαδέλφειας.

Η πολιτειακή βουλευτής Τίνα Ντέιβις, στην εκλογική περιφέρεια της οποίας υπάγεται η δομή, δήλωσε ότι πλησίασε με το αυτοκίνητό της στο σημείο, χωρίς όμως να θελήσει να παρεμποδίσει τις επιχειρήσεις.

BREAKING: Bristol Township, PA: Explosion at Silver Lake Nursing Home in Bucks County, Pennsylvania.



Police described it as a "mass casualty incident" at the Silver Lake Nursing Home and asked people to avoid the area in Bristol. pic.twitter.com/qcyGwRPkXy — Bruce Snyder (@realBruceSnyder) December 23, 2025

«Είδα καπνό και έβλεπα το ένα όχημα μετά το άλλο, όλα πυροσβεστικά και ασθενοφόρα από όλη την πόλη, από παντού», είπε η Ντέιβις.

Όπως ανέφερε, υπήρξε συζήτηση για τη χρήση κοντινού σχολείου ως προσωρινού χώρου εκκένωσης.

Ο Τζιμ Μόργκαν, πρόεδρος της σχολικής επιτροπής του Bristol Township, δήλωσε ότι σχολικά λεωφορεία της περιοχής θα μεταφέρουν ανθρώπους από το σημείο του συμβάντος σε κέντρο επανένωσης στο Λύκειο Truman. Όπως είπε, οι αρμόδιοι εργάζονταν για την προετοιμασία κλινών και την παροχή νερού και άλλων βασικών ειδών στους ενοίκους. Μέχρι τις 4 μ.μ., κανείς δεν είχε φτάσει στο σχολείο, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Είναι απλώς τόσο θλιβερό — είναι μια εποχή του χρόνου που συνδέεται με την ελπίδα. Αυτό είναι κάτι που λυπεί τους πάντες, τις οικογένειες και τους εργαζόμενους που βρίσκονται εκεί. Ελπίζω να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε περισσότερα», δήλωσε η Ντέιβις.