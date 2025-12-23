Βίντεο από την επιχείρηση του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του Έλληνα Εσκομπάρ, το οποίο μετέφερε πάνω από τέσσερις τόνους κοκαϊνη, δόθηκε στη δημοσιότητα.

Οι Γάλλοι κομάντος κατάφεραν να μπλοκάρουν το πλοίο Ουρανία Α και να συλλάβουν το πλήρωμά του.

Το πλοίο ρυμουλκήθηκε στη συνέχεια στη Μαρτινίκα, ενώ οι ναυτικοί συνελήφθησαν και παραδόθηκαν στις ελληνικές αρχές.

📍Antilles | Importante saisie de cocaïne par une frégate de la @MarineNationale ⚔️



🌊 Interception dans des conditions de mer difficiles d'un bateau de pêche naviguant sans pavillon en océan Atlantique



🔍 Fouille du bateau et découverte de 138 ballots de cocaïne



⚖️ + de 4… pic.twitter.com/l7wkoKEZ8r — Armée française – Opérations militaires (@EtatMajorFR) December 23, 2025

Ήδη έχουν προφυλακισθεί τέσσερα άτομα, ανάμεσα στα οποία και κατηγορούμενος ως ο εγκέφαλος της διακίνησης των ναρκωτικών, που όμως έχει αρνηθεί ότι το πλοίο είναι δικό του, υποστηρίζοντας ότι το είχε πουλήσει πριν από μήνες.