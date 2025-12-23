Βίντεο από την επιχείρηση του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του Έλληνα Εσκομπάρ, το οποίο μετέφερε πάνω από τέσσερις τόνους κοκαϊνη, δόθηκε στη δημοσιότητα.
Οι Γάλλοι κομάντος κατάφεραν να μπλοκάρουν το πλοίο Ουρανία Α και να συλλάβουν το πλήρωμά του.
Το πλοίο ρυμουλκήθηκε στη συνέχεια στη Μαρτινίκα, ενώ οι ναυτικοί συνελήφθησαν και παραδόθηκαν στις ελληνικές αρχές.
Ήδη έχουν προφυλακισθεί τέσσερα άτομα, ανάμεσα στα οποία και κατηγορούμενος ως ο εγκέφαλος της διακίνησης των ναρκωτικών, που όμως έχει αρνηθεί ότι το πλοίο είναι δικό του, υποστηρίζοντας ότι το είχε πουλήσει πριν από μήνες.