Νέα στοιχεία που αφορούν το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, το οποίο έχει απλώσει τα πλοκάμια του σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο και είχε στήσει ο επονομαζόμενος ως «Έλληνας Εσκομπάρ» βλέπουν το «φως».

Ο 61χρονος ο οποίος ήταν ο «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης και παλιός γνώρισμος των Αρχών σήμερα, Πέμπτη 18/12 αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή.

Ο «Έλληνας Εσκομπάρ», όπως μεταδίδει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως επιχειρηματίας στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας και τις επαφές που διέθετε τόσο σε χώρες της Λατινικής Αμερικής όσο και της Ευρώπης από τριακονταετίας τουλάχιστον, αποτελούσε τον γενικό συντονιστή των διεθνών μεταφορών των ναρκωτικών.

Ο ίδιος εκτός από τον γενικό συντονισμό και τις κατευθύνσεις προς τα υπόλοιπα μέλη, αναλάμβανε παράλληλα τη στρατολόγηση πληρωμάτων, την εξεύρεση και προετοιμασία κατάλληλων αλιευτικών σκαφών, τον εξοπλισμό τους με εξειδικευμένα συστήματα ναυσιπλοΐας και εντοπισμού, καθώς και τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας μέσω επαγγελματιών του χώρου.

Επίσης, ο 61χρονος με το πλούσιο ποινικό παρελθόν που είχε μπει και αρκετά μεγάλο διάστημα στη φυλακή, διατηρούσε επαφές με τους προμηθευτές ναρκωτικών ουσιών, συντόνιζε τις παραλαβές εν πλω και καθοδηγούσε τη μεταφορά και παράδοσή τους στους παραλήπτες, ενώ είχε και τον πλήρη έλεγχο της νομιμοποίησης των παρανόμων εσόδων μέσω εταιρειών και αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Ο 73χρονος που ήταν το «δεξί χέρι» του

Σημαντικό ρόλο στο κύκλωμα είχε και ένας 73χρονος, μόνιμος κάτοικος Ολλανδίας, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί, και ο οποίος ήταν το «δεξί χέρι» του αρχηγού και ουσιαστικά δρούσε ως αντιπρόσωπός του στη Λατινική Αμερική, πραγματοποιώντας επαφές και συναντήσεις με προμηθευτές ναρκωτικών ουσιών και υποβοηθώντας στην εξεύρεση παραληπτών.

Ο 73χρονος εμπλέκεται και στην υπόθεση «Africa 1» του 2004, όταν ένα άλλο πλοίο που μετέφερε 4,5 τόνους κοκαΐνης είχε πιαστεί από τις ισπανικές Αρχές.

Κομβική σχετικά με τη λειτουργία του κυκλώματος ήταν και η συμβολή ενός 38χρονου μέλους, το οποίο αναλάμβανε τη διάθεση και προετοιμασία των αλιευτικών σκαφών που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών, ενώ υποβοηθούσε σε τεχνικές εργασίες, μετατροπές σκαφών, προμήθεια εξοπλισμού και έκδοση εγγράφων. Επιπλέον, λειτουργούσε και ως «αχυράνθρωπος», ιδρύοντας και διατηρώντας εταιρικά σχήματα, ώστε να εμφανίζεται ως τυπικός ιδιοκτήτης των σκαφών ή διαχειριστής των εταιρειών που τα κατείχαν.

Ο Έλληνας Εσκομπάρ

Οι δύο «αχυράνθρωποι»

Ένας 42χρονος και έτερος Έλληνας, 61 ετών, λειτουργούσαν ομοίως «αχυράνθρωποι» του αρχηγικού μέλους. Τα εν λόγω άτομα ίδρυαν και διατηρούσαν εταιρείες στο όνομά τους για την κατοχή και εκμετάλλευση των αλιευτικών σκαφών. Παράλληλα, συμμετείχαν και ως μέλη πληρωμάτων στα σκάφη που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ένας 79χρονος, ένας 72χρονος, ένας 80χρονος, ένας 68χρονος και ένας 46χρονος, αποτελούσαν τον επιχειρησιακό βραχίονα της οργάνωσης, καθώς συγκροτούσαν το πλήρωμα των αλιευτικών πλοίων, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους ως ναυτικοί, καπετάνιοι και κάτοχοι διπλωμάτων πηδαλιούχου. Με τον τρόπο αυτό προχωρούσαν στην παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών εν πλω, τη μεταφορά τους και την παράδοσή τους σε προκαθορισμένα σημεία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται για τους συλληφθέντες, που σήμερα, Πέμπτη 18/12 θα οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή Πειραιά προκειμένου να απολογηθούν, οι οποίοι παραλάμβαναν τα ναρκωτικά και τα παρέδιδαν σε συγκεκριμένα προσυμφωνημένα σημεία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένα 74χρονο μέλος, ήταν επιφορτισμένο με τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων, καθώς, με εντολή και για λογαριασμό του αρχηγικού μέλους, είχε αναλάβει τη σύσταση, ίδρυση και διαχείριση εταιρειών, των οποίων εμφανιζόταν ως τυπικός ιδιοκτήτης ή διαχειριστής αυτών. Μέσω των εταιρειών διοχετεύονταν, αποκρύπτονταν και ενσωματώνονταν στο νόμιμο οικονομικό κύκλωμα χρηματικά ποσά προερχόμενα από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, διασφαλίζοντας την απόκρυψη του πραγματικού δικαιούχου και τη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας.

Ποιο ήταν το modus operadi της οργάνωσης

Η μεθοδολογία της οργάνωσης ήταν «επαγγελματική» και τυπική των διεθνών καρτέλ καθώς τα μέλη της αξιοποιούσαν αλιευτικά σκάφη, τα οποία είχαν νομιμοφανή επιχειρηματική δραστηριότητα και εμφανίζονταν να εκτελούν επαγγελματική αλιεία σε διεθνή ύδατα. Στον πυρήνα της μεθόδου βρισκόταν η πρακτική του «mothership»: μεγάλη ποσότητα μεταφερόταν διαμέσου ωκεάνιων διαδρομών και μεταφορτωνόταν εν πλω σε μικρότερα αλιευτικά σκάφη, ώστε να δικαιολογείται η παρουσία τους στη θάλασσα και να μειώνεται ο κίνδυνος εντοπισμού.

Τελικό στόχο αποτελούσε η παράδοση των ναρκωτικών απευθείας σε ακτές ή σε ιστιοπλοϊκά σκάφη ή ακόμη και μέσω της απόρριψής τους στη θάλασσα κοντά σε ακτές, προκειμένου στη συνέχεια να περισυλλεχθούν από μικρά σκάφη ή δύτες.