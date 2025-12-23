Στο επίκεντρο των τουρκικών επιδιώξεων στην Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκε ο Λίβανος, με τον Ταγίπ Ερντογάν να θέτει με σαφήνεια τις αξιώσεις του για την περιοχή.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, ο Τούρκος ηγέτης έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη Βηρυτό, ζητώντας ουσιαστικά την ευθυγράμμισή της με τις θέσεις της Άγκυρας στη Ν.Α Μεσόγειο και το Κυπριακό.

Το «αντάλλαγμα» για την ασφάλεια και η πίεση για την Κύπρο

Η τουρκική πλευρά φαίνεται πως χρησιμοποιεί τη σταθερότητα του Λιβάνου ως «διαπραγματευτικό χαρτί». Ο Ερντογάν δήλωσε πως η χώρα του είναι πρόθυμη να εμπλακεί σε διεθνείς πρωτοβουλίες για την προστασία του Λιβάνου, ωστόσο έθεσε μια συγκεκριμένη προϋπόθεση. Όπως έγινε γνωστό από την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Τούρκος Πρόεδρος «αναμένει από τον Λίβανο μια στάση που θα σέβεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων», αναφερόμενος ουσιαστικά στην πρόσφατη υπογραφή ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών.

Η αναφορά αυτή ερμηνεύεται ως ευθεία παρέμβαση στις ενεργειακές συμφωνίες και τα μνημόνια που αφορούν την Κύπρο, καθώς η Τουρκία επιχειρεί συστηματικά να μπλοκάρει κάθε συνεργασία που δεν συμπεριλαμβάνει το ψευδοκράτος ή δεν εξυπηρετεί το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Οι βλέψεις στη Συρία και η καταδίκη του Ισραήλ

Πέρα από τα ενεργειακά, η συζήτηση επεκτάθηκε και στο μέτωπο της Συρίας. Ο Ερντογάν διεμήνυσε στον Λιβανέζο ομόλογό του ότι η Άγκυρα θα παραμείνει ενεργή στις εξελίξεις της γειτονικής χώρας, με το επιχείρημα της περιφερειακής ευστάθειας. Παράλληλα, θέλοντας να ενισχύσει το προφίλ της Τουρκίας ως προστάτιδας δύναμης στην περιοχή, «καταδικάστηκε η επιθετική στάση του Ισραήλ έναντι του Λιβάνου».

Στο οικονομικό σκέλος, ο Ταγίπ Ερντογάν υπενθύμισε τις προοπτικές για νέες επενδύσεις και ενίσχυση του εμπορίου μεταξύ των δύο κρατών, τονίζοντας ότι η Τουρκία παραμένει σταθερός υποστηρικτής της κυριαρχίας του Λιβάνου – αρκεί βέβαια να ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει για τη νοτιοανατολική Μεσόγειο.