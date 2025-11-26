Η Κύπρος και ο Λίβανος υπέγραψαν σήμερα Τετάρτη 26 Νοεμβρίου ιστορική συμφωνία για την οριοθέτηση των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ), ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντικές ενεργειακές εξερευνήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης μετέβη σήμερα το πρωί στον Λίβανο, όπου πραγματοποίησε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον ομόλογό του Ζοζέφ Αούν. Έπειτα από τη διευρυμένη συνάντηση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο υπουργός Μεταφορών και Δημοσίων Έργων του Λιβάνου, Φαγιέζ Ρασάμνι υπέγραψαν τη συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΖ.

Παράλληλα, η Κύπρος και ο Λίβανος αναζητούν τη συμβουλή της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη μελέτη της εφικτότητας της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης (αριστερά) και ο Φαγιέζ Ρασάμνι (δεξιά)

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν

Τα δέκα σημαντικά σημεία της συμφωνίας

Σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο Κύπρου τα σημαντικά σημεία της συμφωνίας είναι τα εξής: