Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό νίκησε με 1-0 το Μπενίν για την 1η αγωνιστική του Κόπα Άφρικα, με τον Σάμουελ Μουτουσαμί του Ατρόμητου να κλέβει την παράσταση με όσα έκανε λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού.

Ο Μουτουσαμί είχε δει την κίτρινη κάρτα στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης και συνέχισε κανονικά, λίγο πριν τη λήξη όμως έπεσε στο έδαφος λόγω κράμπας. Ο διαιτητής ήταν έτοιμος να του δείξει δεύτερη κίτρινη κάρτα για καθυστερήσεις, οπότε ο παίκτης του Ατρόμητου ανέβηκε στο φορείο για να βγει από τον αγωνιστικό χώρο και αμέσως μετά κατέβηκε και έτρεξε κανονικά για να ξαναμπεί στο ματς.

Ήταν μια σκηνή που δεν πέρασε απαρατήρητη, με τον Μουτουσαμί να γίνεται viral και τον ίδιο να λέει τα εξής μετά το τέλος του ματς, με την ομάδα του να έχει πάρει τη νίκη.

«Είπα στον διαιτητή ότι είχα απλώς μια κράμπα στη γάμπα. Θα έπινα ένα μικρό μπουκάλι νερό και θα επέστρεφα στο γήπεδο, δεν χρειαζόταν φορείο. Αλλά μου είπε: «Ναι, ναι, πρέπει να ανέβεις στο φορείο, αλλιώς θα σου δείξω κίτρινη κάρτα». Είχα ήδη μία, οπότε δεν σκέφτηκα πολύ… Είναι ένα μικρό σημείο του κανονισμού που δεν γνώριζα, σίγουρα».