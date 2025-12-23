Η στρατιωτική ηγεσία του Κιέβου εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία οι ουκρανικές δυνάμεις αποσύρθηκαν από την εμπόλεμη πόλη Σιβέρσκ στην ανατολική Ουκρανία, την ώρα που τα ρωσικά στρατεύματα εντείνουν την επίθεσή τους στο πεδίο της μάχης κατά μήκος της εκτεταμένης γραμμής του μετώπου.

Σε ανακοίνωσή του, το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού αναφέρει ότι απέσυρε τους στρατιώτες του για να προστατεύσει τη ζωή τους, προσθέτοντας ότι έχουν προκαλέσει μεγάλες απώλειες στον εχθρό. «Οι εισβολείς κατάφεραν να προελάσουν λόγω της σημαντικής αριθμητικής τους υπεροχής και της συνεχούς πίεσης από μικρές ομάδες εφόδου σε δύσκολες καιρικές συνθήκες» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Σιβέρσκ βρίσκεται σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από το Σλαβιάνσκ. Η Ρωσία είχε ανακοινώσει ότι κατέλαβε στις 11 Δεκεμβρίου το Σιβέρσκ, το τελευταίο οχυρό που εμπόδιζε τις ρωσικές δυνάμεις να πλησιάσουν τις μεγάλες περιφερειακές πόλεις Κραματόρσκ και Σλαβιάνσκ, οι οποίες εξακολουθούσαν να βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο. Με πληθυσμό περίπου 11.000 πριν από τον πόλεμο, το Σιβέρσκ έχει πλέον σε μεγάλο βαθμό καταστραφεί.