«Κανένα είδος μεγαλείου δεν μπορεί να κατακτηθεί χωρίς πειθαρχία», υπογράμμισε ο Άδωνις Γεωργιάδης, συνδέοντας την ιστορική πορεία της Ρώμης με τις σύγχρονες παθογένειες της Ελλάδας. Μιλώντας από το βήμα του συνεδριακού κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης» της Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Υγείας παρουσίασε το έργο του «Ρώμη: Από την άνοδο στην πτώση».

Το μάθημα της Ρώμης και η κριτική στους αγρότες

Για τον ίδιο, η μελέτη του παρελθόντος δεν είναι μια στείρα διαδικασία, αλλά η πιο στοχευμένη μέθοδος για να προβλέψει κανείς τις αυριανές εξελίξεις. Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, η ιστορία διδάσκει ότι οι συλλογικές νίκες έρχονται μέσα από την ομαδικότητα και την υπακοή σε κανόνες.

«Τις νίκες τις παίρνουν οι ομάδες, όχι οι μονάδες» και «δεν είναι ένδειξη αδυναμίας να πειθαρχείς στον αρχηγό, αλλά ένδειξη ισχύος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας τις τρέχουσες εξελίξεις, δεν δίστασε να επικρίνει τη στάση των αγροτών, λέγοντας πως στην Ελλάδα «έχουμε θεοποιήσει τη διαμαρτυρία». Αναφερόμενος στα αγροτικά μπλόκα, σχολίασε με νόημα τις απαιτήσεις για κατάργηση του ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου ενέργειας, αλλά και την άρνησή τους να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό.

Απαντήσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και το Κέντρο Ανοσοθεραπείας

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο Υπουργός έδωσε απαντήσεις και σε αμιγώς πολιτικά ζητήματα, χαρακτηρίζοντας ως «παραμύθια» τα δημοσιεύματα περί απένταξης έργων.

«Δεν έχουμε χάσει από το Ταμείο Ανάκαμψης ούτε ένα ευρώ», δήλωσε κατηγορηματικά, διαβεβαιώνοντας πως μέχρι το καλοκαίρι του 2026 η χώρα θα έχει παραδώσει όλα τα προγραμματισμένα έργα.

Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, προανήγγειλε τη λειτουργία του Κέντρου Ανοσοθεραπείας, ενός σημαντικού έργου για την υγεία στην περιοχή.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς ήταν η αναφορά του στον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στους προσκεκλημένους. Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε την πορεία του συμπατριώτη του από τη Θεσσαλονίκη στην κορυφή του παγκόσμιου επιχειρείν ως πηγή εθνικής υπερηφάνειας.

Η σειρά «Απλά μαθήματα ιστορίας»

Το βιβλίο αποτελεί τον τρίτο σταθμό μιας σειράς που ξεκίνησε από τα μαθήματα που παραδίδει ο ίδιος στην «Ελληνική Αγωγή». Στόχος του συγγραφέα είναι να αποδείξει ότι η γνώση μπορεί να είναι ελκυστική, αφού «αν την ώρα που μαθαίνεις περνάς καλά, θα συνεχίσεις».

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσε σύσσωμη η πολιτική ηγεσία της πόλης, μεταξύ των οποίων οι υφυπουργοί Κώστας Γκιουλέκας, Σταύρος Καλαφάτης και Νικόλαος Παπαϊωάννου, ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, καθώς και πλήθος βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και ακαδημαϊκών αρχών.