Η απόφαση της ΚΕΔ να σταματήσει η ανάλυση των επίμαχων φάσεων της κάθε αγωνιστικής από τον Στεφάν Λανουά, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ολυμπιακού, με τον Κώστα Καραπαπά να επιτίθεται στον Γάλλο αρχιδιαιτητή και την ΕΠΟ του Μάκη Γκαγκάτση.

Αναλυτικά στη δήλωσή του ο αντιπρόεδρος της ερυθρόλευκης ΠΑΕ αναφέρει τα εξής…

«Η κατάργηση της δημόσιας ανάλυσης με βίντεο από την ΚΕΔ/ΕΠΟ είναι ένα ακόμα βήμα βαθύτερα στο σκοτάδι.

Ο κύριος Λανουά προφανώς θέλει να συσκοτίσει τα όσα συμβαίνουν και δεν θέλει να αναγκάζεται να διασύρεται προσπαθώντας να μας βγάλει τυφλούς με δικαιολογίες για τα όσα κάνουν οι Φωτιάδες, οι Ευαγγέλου και οι Κουμπαράκηδες σε μια χρονιά με διαιτησίες εκτρώματα που έχουν ήδη αλλοιώσει το Πρωτάθλημα της Super League.

Αντί να έχει μαζέψει ο κύριος Λανουά όλους τους διαιτητές σήμερα και να τους κάνει μάθημα για το πώς θα αντιμετωπίζουν τη διακωμώδηση του αθλήματος από τερματοφύλακες-ηθοποιούς και απο ομαδούλες γειτονιάς, έριξε σκοτάδι και έφυγε για διακοπές.

Τι θα έλεγε για το πέναλτι στον Μπιανκόν; Ότι ο Ευαγγέλου «αυτός είναι» και ότι ο Κουμπαράκης δεν μπορεί μετά τα τεστ ούτε και να δει στο VAR αυτό που είδε όλη η Ελλάδα;

Τι θα έλεγε για γκολ που μετράνε κανονικά ενώ έχουν προηγηθεί πεντακάθαρα επιθετικά φάουλ;

Τι θα μας έλεγε για τον συνεχή ορισμό διαιτητών από τη Γερμανία και μόνο με ξαφνικές εξαιρέσεις για διαιτητές που δεν προέρχονται από προηγμένα πρωταθλήματα μόνο σε συγκεκριμένα ματς;

Τι θα μας έλεγε για τις επιλεκτικές τιμωρίες διαιτητών και την ατιμωρησία άλλων;

Τι θα μας έλεγε για την ακατανόητη χρήση δεύτερης κίτρινης (κόκκινης) που αλλού δίνεται για ψύλλου πήδημα και αλλού δεν δίνεται ενώ το χτύπημα είναι… εγκληματικό;

Τι θα έλεγε για τις αμέτρητες και πάλι ανακοινώσεις και διαρροές σχεδόν όλων των ομάδων της Super League που σε εβδομαδιαία βάση διαμαρτύρονται για τις αποδόσεις των διαιτητών;

Για την τραγική συνολικά διαιτησία της σεζόν θα απολογηθεί άραγε κανείς;

Απαιτούμε άμεσα ο κύριος Λανουά που πληρώνεται αδρά για να παριστάνει τον αρχιδιαιτητή και ο ποδοσφαιρικός του προϊστάμενος Μάκης Γκαγκάτσης να μας εξηγήσουν (διότι η ανακοίνωση της ΚΕΔ είναι μια φαιδρότητα και δεν απαντά στο παραμικρό στην ουσία) δημόσια και επίσημα ποιος πήρε αυτή την πρωτοβουλία και με ποια ιδιότητα.

Μήπως ο κύριος Λανουά νομίζει ότι η Ελληνική Διαιτησία είναι το χωράφι του; Πώς παίρνονται τέτοιες αποφάσεις που αφορούν όλες τις ομάδες χωρίς συζήτηση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της Ομοσπονδίας ή χωρίς να ενημερωθεί η Super League;

Αρκετό σκοτάδι και σκιές του έχουν ρίξει αυτά που βλέπουμε κάθε Κυριακή να κάνουν στα γήπεδα ή πίσω από μια οθόνη VAR και με τα έργα τους τρίβουμε τα μάτια μας.

Απαιτούμε περισσότερο φως και διαφάνεια στη διαιτησία και ρίχνουν σκοτάδι.

Αν αυτή η απόφαση είναι του κυρίου Λανουά, τότε το 2026 δεν πρέπει να τον βρει στην ΚΕΔ. Το ίδιο και τους συνεργάτες του.

Αν είναι απόφαση της Διοίκησης της ΕΠΟ, χωρίς αυτή η απόφαση να περάσει από τα αρμόδια όργανα, τότε μιλάμε για εκτροπή και για… ντροπή!

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου πρέπει να συγκληθεί άμεσα και να δοθούν εξηγήσεις για την λήψη αυτής της απόφασης και να διερευνηθεί το τοπίο συνολικά στη διαιτησία αλλά και η στάση του Προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση. Ταυτόχρονα θα ενημερωθεί για αυτές τις εξελίξεις και τις παρατυπίες και η Ευρωπαϊκή συνομοσπονδία UEFA».