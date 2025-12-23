Η ενεργειακή ασφάλεια στη Βόρεια Μακεδονία δοκιμάζεται σκληρά τα τελευταία εικοσιτετράωρα, καθώς οι συνεχιζόμενοι αποκλεισμοί των ελληνικών συνόρων από τους αγρότες έχουν προκαλέσει σοβαρές αρρυθμίες στην τροφοδοσία.

Η αδυναμία των βυτιοφόρων και των φορτηγών να περάσουν τις συνοριακές διελεύσεις άφησε τις μονάδες παραγωγής ρεύματος χωρίς τις απαραίτητες πρώτες ύλες, οδηγώντας τη χώρα σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης υπό τον κίνδυνο του μπλακ άουτ.

Επτά ημέρες σε κατάσταση κρίσης για το ρεύμα

Η κυβέρνηση της χώρας, μετά από κατεπείγουσα συνεδρίαση, αποφάσισε να κηρύξει «κατάσταση κρίσης» στην ηλεκτρική ενέργεια για ολόκληρη την επικράτεια. Το μέτρο αυτό θα έχει αρχική διάρκεια μία εβδομάδα και κρίθηκε αναπόφευκτο προκειμένου να μην υπάρξουν διακοπές στην ηλεκτροδότηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας: «Η απόφαση αυτή προκύπτει λόγω της αδυναμίας προμήθειας μαζούτ, το οποίο είναι απαραίτητο για την παραγωγή (ηλεκτρικής ενέργειας). Τα κρατικά αποθέματα του παραγώγου πετρελαίου- μαζούτ θα μεταβιβαστούν χωρίς αποζημίωση και η ESM υποχρεούται να υποβάλει έκθεση στην κυβέρνηση και στο υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την κατανάλωση του μαζούτ».

Το αίτημα της ESM και τα ελληνικά μπλόκα

Η κρατική επιχείρηση ηλεκτρισμού, ESM, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας, είχε προειδοποιήσει εδώ και μέρες για το αδιέξοδο. Οι μονάδες της ESM στηρίζονται κατά κύριο λόγο στον λιγνίτη και το μαζούτ, καύσιμα που εισάγονται σε μεγάλες ποσότητες από την Ελλάδα.

Με την ομαλή λειτουργία των συνόρων να έχει διαταραχθεί πλήρως, η εταιρεία ζήτησε την άμεση παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας ώστε να αξιοποιηθούν οι κρατικές ρεζέρβες. Η ESM υπογράμμισε ότι η κίνηση αυτή είναι η μόνη δικλείδα ασφαλείας μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση στις συνοριακές διελεύσεις και να αποκατασταθεί η ροή των ενεργειακών πόρων που έχουν εγκλωβιστεί λόγω των κινητοποιήσεων στην ελληνική πλευρά.

Πλέον, το βάρος πέφτει στη σωστή διαχείριση των αποθεμάτων, με το υπουργείο Οικονομικών να παρακολουθεί στενά την κατανάλωση, περιμένοντας το άνοιγμα των δρόμων που θα επιτρέψει τη θωράκιση της αγοράς ενέργειας.