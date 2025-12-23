Στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών βρέθηκε ο (πρώην πρίγκιπας) Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, με το FBI να πιέζει ασφυκτικά για μια κατάθεση που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στο σκάνδαλο του Τζέφρι Επστάιν. Σύμφωνα με αρχεία που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα, οι Αμερικανοί ερευνητές είχαν έτοιμη μια λίστα με 12 συγκεκριμένες ερωτήσεις, απαιτώντας η ανάκριση να γίνει υπό αυστηρούς όρους και με πλήρη οπτικοακουστική καταγραφή.

Το τελεσίγραφο των Αμερικανών και η «αναγκαστική» κατάθεση

Η πίεση προς το Λονδίνο ξεκίνησε επίσημα τον Απρίλιο του 2020. Τότε, οι αρχές των ΗΠΑ ενεργοποίησαν τη συνθήκη αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής με τη Βρετανία, ζητώντας από το Home Office πρόσβαση στον πρίγκιπα. Στα έγγραφα, ο Άντριου εμφανιζόταν ως «Ουσιώδης Μάρτυρας PA», με το FBI να ξεκαθαρίζει πως ήθελε να ηγηθεί της διαδικασίας.

«Οι αμερικανικές αρχές επιδιώκουν να διεξαγάγουν μια ερευνητική συνέντευξη του πρίγκιπα Άντριου. Οι αρχές των ΗΠΑ ζητούν συγκεκριμένα να πραγματοποιήσουν οι ίδιες την ανάκριση παρουσία των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι απαραίτητες γραμμές έρευνας θα ολοκληρωθούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο», ανέφερε το σχετικό έγγραφο. Μάλιστα, υπήρχε πρόβλεψη ακόμα και για άρνηση: αν ο δούκας δεν δεχόταν οικειοθελώς, οι ΗΠΑ ζητούσαν από τους Βρετανούς να τον υποχρεώσουν σε ένορκη κατάθεση.

Τι ήθελε να μάθει το FBI: Η λίστα με τις 12 ερωτήσεις

Οι ερωτήσεις που είχαν προετοιμάσει οι ερευνητές δεν άφηναν περιθώρια για υπεκφυγές, εστιάζοντας στις σχέσεις του με τον Επστάιν και την Γκιλέιν Μάξγουελ, αλλά και σε πληρωμές προς γυναίκες. Οι αποκαλύψεις αυτές αποτελούν μέρος ενός τεράστιου όγκου 11.000 εγγράφων που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ρίχνοντας φως στις αθέατες πλευρές της σεξουαλικής εμπορίας ανηλίκων.

Ακολουθούν τα κρίσιμα σημεία στα οποία καλούνταν να απαντήσει ο πρίγκιπας:

Το ιστορικό και τη φύση της σχέσης του με τον Τζέφρι Επστάιν. Τη σχέση του με την Γκιλέιν Μάξγουελ. Τη φύση της επαφής του με πρόσωπο που το όνομά του έχει αφαιρεθεί από τα έγγραφα. Λεπτομέρειες για ταξίδια που έκανε μαζί με το δίδυμο Επστάιν-Μάξγουελ ή για να τους επισκεφθεί. Στοιχεία για επισκέψεις των δύο στην κατοικία του πρίγκιπα. Πληροφορίες για οικονομικές συναλλαγές και πληρωμές από ή προς τον Επστάιν και τη Μάξγουελ ή γυναίκες που σχετίζονταν μαζί τους. Ονόματα και χαρακτηριστικά γυναικών που γνώρισε μέσω του κυκλώματος. Συζητήσεις που άκουσε για τις σεξουαλικές πρακτικές του Επστάιν και τον ρόλο της Μάξγουελ στην εξεύρεση γυναικών. Λεπτομέρειες για επαφές με συγκεκριμένο άτομο (το όνομα παραμένει απόρρητο). Email και επικοινωνίες με τη Μάξγουελ σχετικά με γνωριμίες που του κανόνιζε. Τυχόν γνώση του για παράνομη σεξουαλική δραστηριότητα του Επστάιν με ανήλικα άτομα. Την προσωπική του εμπλοκή σε σεξουαλικές επαφές με άτομα που γνώρισε μέσω του Επστάιν.

Η προειδοποίηση για φυλάκιση

Αν και ο Άντριου δεν θεωρούνταν τότε άμεσος στόχος της ποινικής έρευνας, οι Αμερικανοί εισαγγελείς ήταν σαφείς: οποιαδήποτε ψευδής δήλωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε δίωξη για παρακώλυση δικαιοσύνης τόσο στη Βρετανία όσο και στις ΗΠΑ. Η προειδοποίηση που θα του διαβαζόταν ήταν σκληρή: «Μπορείτε να αρνηθείτε να απαντήσετε σε οποιαδήποτε ερώτηση, εάν μια ειλικρινής απάντηση θα έτεινε να σας ενοχοποιήσει. Οτιδήποτε πείτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας».

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί τριγμούς στο παλάτι, καθώς η πρόσβαση σε όλα τα email και τα SMS του πρίγκιπα με τον Τζέφρι Επστάιν παραμένει το «κλειδί» για τις αμερικανικές αρχές που ερευνούν το σκοτεινό αυτό δίκτυο.