Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο -14 κόντρα στη Ζαλγκίρις στο Κάουνας, με πρωταγωνιστές τους Ναν, Όσμαν και Σορτς όμως έκανε μεγάλη ανατροπή, επικράτησε με 92-85, ανέβηκε στο 12-6 και είναι πάντα σε τροχιά κορυφής στη Euroleague.

Ο αγώνας άρχισε με τις δύο ομάδες να μην προσέχουν και τόσο πολύ τις άμυνές τους και το προβάδισμα άλλαζε συνεχώς χέρια, μέχρι να ξεφύγουν με 13-9 οι Λιθουανοί χάρη σε 6 πόντους του Ράιτ. Το σκορ, μάλιστα, έγινε 16-9 αμέσως μετά και ο Εργκίν Αταμάν άλλαξε τους 4 από τους 5 που άρχισαν το ματς, με τη Ζαλγκίρις να έχει επιβάλει τον ρυθμό της και να κλείνει στο +9 (28-19) την πρώτη περίοδο.

Το βασικό πρόβλημα του «τριφυλλιού» ήταν η άμυνα και τα πράγματα δεν βελτιώθηκαν στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τους γηπεδούχους να σκοράρουν πολύ εύκολα, να προηγούνται ακόμη και με 14 πόντους (46-32) και να έχουν τελικά προβάδισμα με +10 (50-40) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Με το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, στο 23′ για την ακρίβεια, η Ζαλγκίρις πήγε και πάλι στο +14 (56-42), ο Γιούρτσεβεν όμως κράτησε όρθια την ομάδα του Αταμάν και από εκεί και πέρα οι Όσμαν, Ναν και Σορτς ανέλαβαν τα υπόλοιπα. Με τους τρεις να σκοράρουν και να δημιουργούν, οι «πράσινοι», οι οποίοι είχαν βελτιωθεί πολύ στην άμυνα, άρχισαν να μειώνουν σταδιακά τη διαφορά και κατάφεραν να μπουν μόνο από το -1 (64-63) στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Εκεί, ο Όσμαν πέτυχε 8 συνεχόμενους πόντους, οι Ναν και Σορτς επίσης «πυροβολούσαν» και ο Παναθηναϊκός όχι απλά προσπέρασε αλλά πήγε και στο +11 (68-79), ελέγχοντας πλήρως την κατάσταση, για να πάρει τελικά, με το 92-85, την τρίτη συνεχόμενη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 28-19, 50-40, 64-63, 85-92

Ζαλγκίρις (Τόμας Μασιούλις): Γουίλιαμς-Γκος 17 (1), Φρανσίσκο 3 (1), Ράιτ 22, Μπραζντέικις, Τουμπέλις 4, Λο 9, Σλίβα 5 (1), Μπιρούτις 10, Μπουτκέβιτσους 3 (1), Ουλάνοβας 12 (3).

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 15 (2), Καλαϊτζάκης 5 (1), Όσμαν 22 (5), Χολμς 2, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 8 (2), Ναν 21 (3), Φαρίντ 1, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου 4, Γιούρτσεβεν 14.