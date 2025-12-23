Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 92-85 επί της Ζαλγκίρις Κάουνας αν και βρέθηκε να χάνει με 14 πόντους, με τον Εργκίν Αταμάν να στέκεται στην εντυπωσιακή βελτίωση της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο και να αποθεώνει τον Τσέντι Όσμαν.

Οι «πράσινοι» ήταν πίσω με 56-42 στο 23′, κατάφεραν όμως να κάνουν μεγάλη ανατροπή και πήραν την τρίτη συνεχόμενη νίκη στη Euroleague, παραμένοντας σε τροχιά κορυφής. Μια νίκη, την οποία ο προπονητής τους χαρακτήρισε «εντυπωσιακή» στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη λήξη.

«Εντυπωσιακή νίκη για εμάς, σε αυτή την ατμόσφαιρα. Επιστρέψαμε από το -15 και νικήσαμε. Ο Τσέντι έκανε απίθανο ματς, έβαλε τα τρίποντα και μας έσπρωξε. Ο Σορτς, ο Ναν, η επιθετική μας άμυνα, όλα μέτρησαν, επιτεθήκαμε έξυπνα. Ήταν πολύ σημαντικό αποτέλεσμα γιατί η Ζάλγκιρις είχε τον έλεγχο στο πρώτο μέρος», είπε αρχικά ο Αταμάν και συνέχισε.

«Είπα στα αποδυτήρια στο ημίχρονο ότι έπρεπε να παίξουμε άμυνα. Στην έδρα μας είναι όλοι πιο επιθετικοί. Αν θέλεις να έχεις υψηλούς στόχους, πρέπει να έχεις καλύτερο τρόπο σκέψης στα εκτός έδρας παιχνίδια. Στο πρώτο μέρος ήμασταν απαίσιοι. Όταν αρχίσεις να παίζεις καλά και στην επίθεση, πιστεύεις περισσότερο στον εαυτό σου».