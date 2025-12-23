Άσχημα είναι τα νέα που έρχονται από τη Γερμανία, καθώς ο 34χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Σεμπάστιαν Χέρτνερ, σκοτώθηκε σε χιονοδρομικό κέντρο στην ορεινή περιοχή Ντούρμιτορ στο Μαυροβούνιο.

Όπως μεταδίδουν τα γερμανικά ΜΜΕ, ο Χέρτνερ, ο οποίος αποσύρθηκε από τη δράση πριν λίγους μήνες, ήταν στο Μαυροβούνιο για χειμερινές διακοπές με τη σύζυγό του, με την οποία αποφάσισαν να κάνουν μια βόλτα με το τελεφερίκ σε χιονοδρομικό κέντρο στην περιοχή Ντούρμιτορ.

Το τελεφερίκ, όμως, αποσυνδέθηκε από το καλώδιο και συνετρίβη, με τον 34χρονο πρώην ποδοσφαιριστή να βρίσκει τραγικό θάνατο, αφήνοντας την τελευταία του πνοή μπροστά στη σύζυγό του που δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έγινε.

Το τραγικό γεγονός έχει ως αποτέλεσμα να αρχίσει ήδη έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί σε τι κατάσταση είναι οι εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού κέντρου στο οποίο γράφτηκε ο τραγικός επίλογος για τον Χέρτνερ, ο οποίος είχε αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, σε Στουτγκάρδη, Σάλκε και Μόναχο 1860.