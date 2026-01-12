Σε έλεγχο και οριστικοποίηση των στοιχείων τους στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής της ΑΑΔΕ θα πρέπει να προχωρήσουν ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων για τα εισοδήματα που εισέπραξαν το 2025 από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Η προθεσμία για διορθώσεις λανθασμένων ή ελλιπών καταχωρίσεων λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2026, προκειμένου να αποφευχθούν πρόσθετοι φόροι και τσουχτερά πρόστιμα.

Η ΑΑΔΕ δίνει τη δυνατότητα, χωρίς την επιβολή προστίμου και χωρίς μεταβολή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.), να γίνουν διορθώσεις σε στοιχεία που αφορούν το ακίνητο και τους δικαιούχους του εισοδήματος, όπως η προσθήκη ή τροποποίηση λοιπών δικαιούχων και ο επιμερισμός των εισπράξεων με βάση τα αντίστοιχα ποσοστά. Σε περιπτώσεις με περισσότερους του ενός δικαιούχους, η ορθή κατανομή του εισοδήματος είναι κρίσιμη, καθώς διαφορετικά ο δηλών κινδυνεύει να φορολογηθεί για το 100% των δηλωθέντων ποσών, ακόμη και αν δεν είναι ο τελικός αποδέκτης όλων των εισπράξεων.

Φόροι

Τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις που αποκτήθηκαν το 2025 θα φορολογηθούν φέτος με συντελεστές από 15% έως 45%, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα από ακίνητα θα πρέπει να κάνουν υπομονή έως την άνοιξη του 2027 για να δουν τις φορολογικές ελαφρύνσεις που φέρνουν οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα των εισοδημάτων από ακίνητα. Το μέτρο εφαρμόζεται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2026 και θα φορολογηθούν το 2027 και προβλέπει μείωση του συντελεστή φόρου που επιβάλλεται στο τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από ενοίκια από τις 12.000 έως τις 24.000 ευρώ από το 35% στο 25%.

Έλεγχοι

Η φορολογική διοίκηση εντείνει τους ελέγχους για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων, αξιοποιώντας τα στοιχεία που διαβιβάζουν οι διεθνείς πλατφόρμες Airbnb, Booking και VRBO. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, στοιχεία ταυτοποίησης ιδιοκτητών και διαχειριστών, ΑΦΜ, τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN), εισπραχθέντα ποσά, προμήθειες, φόρους, διευθύνσεις ακινήτων, ημέρες μίσθωσης και συνολικό αριθμό διανυκτερεύσεων ανά καταχώριση.

Υπενθυμίζεται ότι, πέραν των φόρων και των προσαυξήσεων για απόκρυψη εισοδήματος, προβλέπονται βαριά πρόστιμα όταν τα ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής ή όταν αναρτώνται σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Α.Μ.Α., του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.).

Ειδικότερα, για μη εγγραφή στο Μητρώο επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ανά έτος ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων, με κατώτατο όριο τις 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται και για κάθε επόμενη ίδια παράβαση τετραπλασιάζεται. Για μη υποβολή ή ανακριβή Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής το πρόστιμο ισούται με το διπλάσιο του μισθώματος, ενώ για εκπρόθεσμη δήλωση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ. Τα πρόστιμα καταλογίζονται στον διαχειριστή του ακινήτου και, εφόσον δεν προκύπτει ότι πρόκειται για υπεκμισθωτή ή τρίτο, βαρύνουν τον κύριο ή τον επικαρπωτή του ακινήτου.