Στην Ισπανία βρίσκεται σήμερα, Δευτέρα 12/1 ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ωστόσο το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στην αυριανή συνάντηση με τους εκπροσώπους των μπλόκων. Μάλιστα, η κυβέρνηση σε ένδειξη καλής θέλησης και προσπαθώντας να δώσει λύση στο αδιέξοδο που διαφαινόταν ανάμεσα στους εκπροσώπους των μπλόκων, διεμήνυσε ότι δέχεται αντί για μία επιτροπή, να συναντηθεί με δύο επιτροπές των 20 ατόμων.

Όπως τόνιζαν κυβερνητικά στελέχη, «η πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ωστόσο επειδή οι εκπρόσωποι των διαφόρων μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, δεχόμαστε καλή τη πίστει να πραγματοποιηθούν δύο συναντήσεις την Τρίτη».

Για τον λόγο αυτό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις μέχρι 20 άτομα η κάθε μία για συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Από εδώ και πέρα, όπως σημείωναν συνεργάτες του πρωθυπουργού, εναπόκειται στους αγρότες να αποδείξουν ότι επιθυμούν τον διάλογο.

Πρώτη διεθνής επίσκεψη του 2026

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σήμερα στην Ισπανία όπου θα έχει συναντήσεις με τον πρωθυπουργό της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ και τον Βασιλιά Φελίπε.

Δεκατρία χρόνια έχει Έλληνας πρωθυπουργός να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ισπανία και όπως σημείωναν κυβερνητικές πηγές, σηματοδοτεί τη βούληση ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έμφαση στον τομέα της οικονομίας και του εμπορίου αλλά και της ανταγωνιστικότητας.

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Σάντσεθ γίνεται την ώρα που στον διεθνή περίγυρο οι εντάσεις είναι πολλές όπως και οι προκλήσεις για την Ευρώπη και γι’ αυτό αναζητείται μια κοινή ευρωπαϊκή στάση.

Στην ατζέντα των συζητήσεων των δύο ηγετών, αναμένεται να κυριαρχήσουν ζητήματα διεθνούς, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Και βεβαίως τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα αλλά και τη μεγάλη αναταραχή στο Ιράν.

Ο πρωθυπουργός, στην κυριακάτικη ανάρτησή του αναφερόμενος σε όσα συμβαίνουν στον πλανήτη μας σημείωσε και αναμένεται να το επαναλάβει και στις επαφές του στη Μαδρίτη, ότι οι αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Δικαίου πρέπει πάντοτε να γίνονται σεβαστές.

Οι κοινές προκλήσεις για την Ελλάδα και την Ισπανία, δύο χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και της Μεσογείου, είναι επίσης το μεταναστευτικό και η κλιματική κρίση, ενώ έχουν συγκλίσεις απόψεων σε ζητήματα που αφορούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ και την ανάγκη στήριξης της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και την ανάγκη κοινών ευρωπαϊκών επενδύσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στη βάση των εκθέσεων Ντράγκι και Λέτα.

Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στις 14.00 ώρα Ελλάδος με τον Πέδρο Σάντσεθ και θα ακολουθήσουν δηλώσεις, ενώ στις 18.00 ο πρωθυπουργός θα γίνει δεκτός από τον Βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε στο Βασιλικό Ανάκτορο, Θαρθουέλα.