Ένα ακόμη περιστατικό ξυλοδαρμού ανήλικου σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ένα αγόρι φέρεται να χτύπησε έναν συνομήλικό του, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους.

Η μητέρα του θύματος κατήγγειλε το περιστατικό και εκτός από τον φερόμενο ως δράστη, συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη χθες (04.02.2026) στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ανήλικος ημεδαπός κατηγορούμενος για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος επίσης ανηλίκου. Επιπλέον, συνελήφθη 34χρονη ημεδαπή κηδεμόνας για παραμέληση της εποπτείας του.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.