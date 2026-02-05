Αμετάβλητα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια η ΕΚΤ στη σημερινή της συνεδρίαση. Αναλυτές και αγορές εκτιμούν ότι οι μακροοικονομικές συνθήκες παραμένουν εντός των προβλέψεων του Δεκεμβρίου, χωρίς να δικαιολογούν κάποια αλλαγή πλεύσης.

Η τελευταία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας άφησε τα επιτόκια σταθερά, με σκοπό να αξιολογηθεί περαιτέρω η επίπτωση των προηγούμενων κινήσεων στη ζώνη του ευρώ, ενώ η πρόβλεψη για ανάπτυξη παρέμεινε συγκρατημένα θετική.

Το βασικό πλαίσιο που επηρεάζει την κρίση των αξιωματούχων της ΕΚΤ περιλαμβάνει τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό, ο οποίος έχει υποχωρήσει σε επίπεδα κάτω του στόχου του 2% τον Ιανουάριο του 2026 — με τον γενικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 1,7% — σηματοδοτώντας χαμηλότερες πιέσεις τιμών αλλά και μια «ήπια» οικονομική επιβράδυνση στην περιοχή.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές τράπεζες αντιμετωπίζουν αυστηρότερους όρους δανεισμού, γεγονός που αναδεικνύει την επιφυλακτικότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε ένα περιβάλλον που παραμένει επισφαλές για νέες επενδύσεις και πιστοδοτήσεις.

Το σκεπτικό της απόφασης αναμένεται να αναλύσει η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που θα ακολουθήσει τη συνεδρίαση του Δ.Σ., σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Η ίδια πάντως έχει τονίσει ότι η Κεντρική Τράπεζα δεν ακολουθεί «προκαθορισμένο μονοπάτι» για τα επιτόκια, αλλά λαμβάνει αποφάσεις με γνώμονα τα δεδομένα που διαμορφώνονται στην αγορά και την πραγματική οικονομία.