Αμετάβλητο διατήρησε, όπως αναμενόταν άλλωστε, το βασικό της επιτόκιο στο 2%, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τις νέες προβολές των εμπειρογνωμόνων του ευρωσυστήματος, ο γενικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,1% το 2025, σε 1,9% το 2026, σε 1,8% το 2027 και σε 2,0% το 2028. Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής, οι εμπειρογνώμονες προβλέπουν μέσο ρυθμό 2,4% το 2025, 2,2% το 2026, 1,9% το 2027 και 2,0% το 2028. Ο πληθωρισμός έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω για το 2026, κυρίως επειδή οι εμπειρογνώμονες αναμένουν τώρα ότι ο πληθωρισμός των τιμών των υπηρεσιών θα μειωθεί με βραδύτερο ρυθμό. Η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να είναι ισχυρότερη από ό,τι στις προβολές του Σεπτεμβρίου, ωθούμενη ιδίως από την εγχώρια ζήτηση. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναθεωρήθηκε προς τα πάνω σε 1,4% το 2025, 1,2% το 2026 και 1,4% το 2027 και αναμένεται να παραμείνει σε 1,4% το 2028.

Το Διοικητικό Συμβούλιο όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Θα ακολουθήσει μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική.