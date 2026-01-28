Το ευρώ κατέρριψε πρόσφατα ένα νέο ορόσημο έναντι του δολαρίου, υπογραμμίζοντας την ανανεωμένη δυναμική του κοινού νομίσματος, την ώρα που το κλίμα για το αμερικανικό νόμισμα επιδεινώνεται ραγδαία.

Ακολουθεί μια ανάλυση της αρχισυντάκτριας οικονομικού ρεπορτάζ του Reuters, Ντάρα Ρανασίνγκε (Dhara Ranasinghe), αναφορικά με τους παράγοντες που ώθησαν το ευρώ στα υψηλότερα επίπεδα από το 2021, υπερβαίνοντας το κατώφλι του $1,20.

Το ορόσημο του 1,20

Οι traders λατρεύουν τους «στρογγυλούς» αριθμούς και το $1,20 αποτελεί τον τελευταίο σταθμό για ένα νόμισμα που σημείωσε άνοδο περίπου 13% πέρυσι – την καλύτερη ετήσια επίδοση έναντι του δολαρίου από το 2017. Το επίπεδο αυτό βρίσκεται στο μικροσκόπιο, καθώς ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος, το είχε χαρακτηρίσει πέρυσι ως «όριο πόνου».

Παρά τη σταθερή του άνοδο από το χαμηλό του $1 πριν από έναν χρόνο, η πορεία δεν ήταν ανέφελη. Ιστορικά, το $1,20 είναι ελαφρώς πάνω από τον μέσο όρο του ευρώ από την ίδρυσή του το 1999, παραμένοντας ωστόσο πολύ μακριά από το ιστορικό υψηλό του $1,60 που άγγιξε το 2008.

Γιατί είναι τόσο ισχυρό;

Οι βασικές αιτίες είναι πλέον γνωστές: οι αντιπαραθέσεις του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τους συμμάχους για το εμπόριο και τη Γροιλανδία, καθώς και οι επιθέσεις του κατά της Fed, έχουν αποδυναμώσει το δολάριο.

Η πρόσφατη ενίσχυση του ευρώ τροφοδοτήθηκε επίσης από:

Γεωπολιτική αστάθεια : Η φημολογία για κοινή παρέμβαση ΗΠΑ-Ιαπωνίας για τη συγκράτηση του γεν πιέζει γενικότερα το δολάριο.

: Η φημολογία για κοινή παρέμβαση ΗΠΑ-Ιαπωνίας για τη συγκράτηση του γεν πιέζει γενικότερα το δολάριο. Ευρωπαϊκή δημοσιονομική πολιτική : Τα κίνητρα που δόθηκαν, με πρωτοστάτη τη Γερμανία, ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη.

: Τα κίνητρα που δόθηκαν, με πρωτοστάτη τη Γερμανία, ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη. Απεξάρτηση από το δολάριο : Η τάση διαφοροποίησης των αποθεμάτων παγκοσμίως ευνοεί το ευρώ.

: Η τάση διαφοροποίησης των αποθεμάτων παγκοσμίως ευνοεί το ευρώ. Δηλώσεις του Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Τρίτη ότι η αξία του δολαρίου παραμένει «εξαιρετική», απαντώντας σε ερωτήσεις για το αν η υποχώρησή του είναι υπερβολική.

Πιέσεις στις επιχειρήσεις

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως η ισχύς του νομίσματος δεν είναι ευχάριστη για όλους. Το ακριβό ευρώ καθιστά τις εξαγωγές λιγότερο ανταγωνιστικές, γεγονός που αναμένεται να αποτυπωθεί στα επόμενα εταιρικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με την Goldman Sachs, οι εταιρείες του δείκτη STOXX 600 αντλούν το 60% των εσόδων τους από το εξωτερικό, με τις ΗΠΑ να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ αυτών.

Ανησυχεί η ΕΚΤ;

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ εστιάζουν περισσότερο στην ταχύτητα της μεταβολής παρά στο ίδιο το επίπεδο. Το άλμα του 2% την περασμένη εβδομάδα -το μεγαλύτερο από τον περασμένο Απρίλιο, όταν οι δασμοί του Τραμπ για την «Ημέρα Απελευθέρωσης» προκάλεσαν παγκόσμια αναταραχή- σίγουρα θα τους απασχολήσει. Η περαιτέρω ανατίμηση ενδέχεται να πιέσει προς τα κάτω τις τιμές εισαγωγών, δυσκολεύοντας την ΕΚΤ να πιάσει τον στόχο του 2% για τον πληθωρισμό.

Μπορεί το ευρώ να εκθρονίσει το δολάριο;

Παρά τη θετική δυναμική, το δολάριο παραμένει ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 60% των παγκόσμιων συναλλαγματικών αποθεμάτων, έναντι 20% του ευρώ.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, υποστηρίζει ότι η ασταθής οικονομική πολιτική των ΗΠΑ ανοίγει παράθυρο ευκαιρίας για το ευρώ, αλλά αυτό απαιτεί την ολοκλήρωση της χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης, μια διαδικασία που παραμένει στάσιμη εδώ και χρόνια.