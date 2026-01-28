Σε τροχιά διολίσθησης παραμένει σήμερα, Τετάρτη 28/01, το δολάριο, κινούμενο κοντά σε χαμηλά τεσσάρων ετών, μετά την υποτονική αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ στην πρόσφατη αποδυνάμωσή του. Η στάση του προέδρου των ΗΠΑ πυροδότησε μαζικές ρευστοποιήσεις, ενισχύοντας σημαντικά το ευρώ, το γεν και τη στερλίνα, την ώρα που οι αγορές αναμένουν με έκδηλο ενδιαφέρον τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Fed.

Συγκεκριμένα, οι ισχυρές πιέσεις της προηγούμενης συνεδρίασης ώθησαν το ευρώ πάνω από το επίπεδο του $1,2 για πρώτη φορά από το 2021. Ο δείκτης δολαρίου, που μετρά την ισχύ του νομίσματος έναντι έξι κύριων ανταγωνιστών του, σημείωσε άνοδο 0,22% στα 96,114, έχοντας υποχωρήσει πάνω από 1% στην προηγούμενη συνεδρίαση, όταν και άγγιξε το χαμηλό τετραετίας των 95,566 μονάδων.

Οι δηλώσεις του Τραμπ

Την Τρίτη, ερωτηθείς αν θεωρεί ότι το δολάριο έχει υποχωρήσει υπερβολικά, ο Τραμπ δήλωσε ότι η αξία του νομίσματος είναι «εξαιρετική». Οι επενδυτές εξέλαβαν το σχόλιο ως σήμα για περαιτέρω πωλήσεις. Αν και οι τοποθετήσεις του προέδρου δεν ήταν ουσιαστικά νέες, έγιναν σε μια περίοδο όπου το δολάριο δέχεται πιέσεις, ενώ οι αγορές προετοιμάζονται για μια πιθανή συντονισμένη παρέμβαση ΗΠΑ και Ιαπωνίας με σκοπό τη σταθεροποίηση του γεν.

«Αυτό δείχνει μια κρίση εμπιστοσύνης στο αμερικανικό δολάριο», δήλωσε ο Kyle Rodda, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην Capital.com. «Φαίνεται ότι όσο η κυβέρνηση Τραμπ εμμένει σε μια απρόβλεπτη εμπορική, εξωτερική και οικονομική πολιτική, αυτή η αδυναμία θα επιμείνει».

Πτώση άνω του 9% το 2025

Το δολάριο κατέγραψε πτώση άνω του 9% το 2025 και, σύμφωνα με το Reuters, ξεκίνησε το νέο έτος με αρνητικό πρόσημο, σημειώνοντας ήδη απώλειες περίπου 2,3% τον Ιανουάριο. Οι επενδυτές βρίσκονται αντιμέτωποι με την ασταθή προσέγγιση του Τραμπ στο εμπόριο και τη διπλωματία, τους φόβους για την ανεξαρτησία της Fed και τις τεράστιες αυξήσεις στις δημόσιες δαπάνες.

Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στην αποψινή απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, όπου αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητη την πολιτική της – μια στάση αναμονής που οι επενδυτές εκτιμούν ότι θα διαρκέσει πέρα από τις τελευταίες συνεδριάσεις του επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Η συνάντηση επισκιάζεται από την ονομασία του πιθανού αντικαταστάτη του Πάουελ τον Μάιο, την προσπάθεια αποπομπής της διοικήτριας, Λίζα Κουκ, καθώς και την ποινική έρευνα της κυβέρνησης Τραμπ κατά του επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας.