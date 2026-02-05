Mε τρόπο που λίγοι περίμεναν, o Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει της Ρεάλ Μαδρίτης, σβήνοντας – έστω προσωρινά – τη φωτιά που είχε ανάψει τόσο στα αποδυτήρια όσο και στις σχέσεις διοίκησης, παικτών και τεχνικού επιτελείου. Η εικόνα του προηγούμενου διαστήματος ήταν προβληματική, με ήττες από τη Μακάμπι στη EuroLeague και τον Άρη στο πρωτάθλημα.

Κομβικό ρόλο στα προβλήματα παίζει η απουσία του Κέντρικ Ναν, ο οποίος δεν αναμένεται να επιστρέψει ούτε στο επόμενο παιχνίδι. Η έλλειψη του κορυφαίου σκόρερ της διοργάνωσης είναι εμφανής, ωστόσο η συνολική εικόνα δείχνει πως τα ζητήματα είναι πιο σύνθετα.

Σταθερά θετική παρουσία καταγράφουν οι Τζέριαν Γκραντ (14,6 πόντοι μ.ό. χωρίς τον Ναν) και Τσέντι Όσμαν, ενώ απέναντι στη Ρεάλ η ψυχραιμία του Ερνανγκόμεθ και του Αμερικανού πλέι μέικερ στα τελευταία δευτερόλεπτα έγειρε την πλάστιγγα.

Η Παρτιζάν ις τελευταίες εβδομάδες δείχνει ότι μπορεί τουλάχιστον να σταθεί πιο ανταγωνιστικά στο επίπεδο της Euroleague. Με ρεκόρ 8-18 και στη 18η θέση της κατάταξης, η χρονιά έχει ουσιαστικά κλείσει πρόωρα. Στην προηγούμενη αγωνιστική γνώρισε επώδυνη ήττα στο Τελ Αβίβ από τη Μακάμπι με 95-93, τη δεύτερη διαδοχική μετά το 85-79 στο Μιλάνο. Οι συνεχόμενοι τραυματισμοί, κυρίως στην περιφέρεια, επιβαρύνουν την ομάδα και οδηγούν σε εμφανή κόπωση στα κρίσιμα σημεία των αγώνων. Πλέον, η προτεραιότητα στρέφεται ξεκάθαρα στην ABA League, ενώ στη Euroleague στόχος παραμένει μια όσο το δυνατόν πιο αξιοπρεπής παρουσία απέναντι σε αντιπάλους που παλεύουν για τα playoffs. Εκτός οι Τζόουνς, Μαρίνκοβιτς, Μίλτον, Νάκιτς, Πάρκερ και Ουάσιγκτον.