Νέο βίντεο που προέρχεται από αμερικανικό στρατιωτικό drone φέρεται να καταγράφει έναν σχηματισμό μυστηριωδών φωτεινών αντικειμένων πάνω από μία από τις πιο αμφιλεγόμενες περιοχές του πλανήτη. Το υλικό παρουσιάστηκε από τον ερευνητικό δημοσιογράφο και δημιουργό ντοκιμαντέρ, Τζέρεμι Κόρμπελ, ο οποίος είναι συμπαρουσιαστής του WEAPONIZED Podcast, και, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, προέρχεται από πηγές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Το βίντεο, διάρκειας περίπου ενός λεπτού, φέρεται να καταγράφηκε στις 23 Αυγούστου 2012 από drone τύπου MQ-9 Reaper της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο επιχειρούσε πάνω από τον Περσικό Κόλπο, χρησιμοποιώντας υπέρυθρους αισθητήρες λίγο μετά τις 6 το απόγευμα τοπική ώρα. Σύμφωνα με τον Κόρμπελ και τον συμπαρουσιαστή του, τον Τζορτζ Ναπ, το Πεντάγωνο περιέγραψε τα τρία φωτεινά αντικείμενα ως «σφαίρες» που πετούσαν σε σχηματισμό και όχι ως μέρος ενός ενιαίου τριγωνικού αντικειμένου.

Στο βίντεο διακρίνεται ένα από τα φωτεινά αντικείμενα να υποχωρεί ξαφνικά πίσω από τα άλλα δύο και στη συνέχεια να εκτοξεύεται μπροστά τους, παίρνοντας την πρωτοπορία του σχηματισμού. Οι δύο παρουσιαστές ανέφεραν ότι οι σφαίρες φαίνονταν να κινούνται με έναν σχεδόν «παιχνιδιάρικο» τρόπο, με συντονισμένη και ευφυή πτήση, διατηρώντας ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, χωρίς να είναι ορατά φτερά, ουρές, πτερύγια ή ίχνη καύσης από κινητήρες.

Σύμφωνα με τον Κόρμπελ και τον Ναπ, το υλικό δείχνει ξεκάθαρα μία από τις λεγόμενες «πέντε παρατηρήσιμες συμπεριφορές» που συχνά συνδέονται με τα UFO και συγκεκριμένα ασυνήθιστες κινήσεις πτήσης που φαίνεται να αψηφούν τους βασικούς νόμους της φυσικής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η σφαίρα που κινήθηκε ανάμεσα στις άλλες δύο παρουσίασε στιγμιαία επιτάχυνση χωρίς καμία ορατή ώθηση, κάτι που, όπως τονίστηκε, δεν έχει δημοσίως αποδειχθεί ότι μπορούν να κάνουν ανθρώπινα αεροσκάφη.

Σε ανάλυσή του για το περιστατικό, ο Κόρμπελ σημείωσε ότι το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας χαρακτήρισε επίσημα τα αντικείμενα ως UAP (Unidentified Anomalous Phenomena – Μη Ταυτοποιημένα Ανώμαλα Φαινόμενα), όρος που έχει πλέον αντικαταστήσει τον όρο UFO. Το βίντεο φέρεται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, να έχει τοποθετηθεί σε ξεχωριστό αρχείο που προορίζεται ειδικά για αποδείξεις μη ανθρώπινων σκαφών ή αντικειμένων που δεν μπορούν να εξηγηθούν ως πουλιά, μπαλόνια ή άλλα κοινά φαινόμενα, σύμφωνα με την Daily Mail.

Οι παρουσιαστές του WEAPONIZED Podcast υποστήριξαν ότι η αξιοπιστία του περιστατικού είναι αδιαμφισβήτητη, καθώς το υλικό προέρχεται από στρατιωτικά συστήματα καταγραφής, τα οποία συλλέγουν πολύ περισσότερα δεδομένα από μία απλή κάμερα ή ένα κινητό τηλέφωνο. «Πρόκειται για εικόνα που δημιουργήθηκε από στρατιωτικούς αισθητήρες και μοιάζει με τριγωνικό UFO, σαν ένα μεγάλο τριγωνικό σκάφος με φωτεινά σημεία στις τρεις άκρες. Όμως, αν το παρακολουθήσεις προσεκτικά, δεν είναι αυτό», δήλωσε ο Ναπ στο επεισόδιο της 30ής Ιανουαρίου. Από την πλευρά του, ο Κόρμπελ πρόσθεσε: «Η κυβέρνησή σας το έχει χαρακτηρίσει UAP και δεν υποτίθεται ότι θα βλέπατε ποτέ αυτό το υλικό».

Όπως ανέφεραν, η περιοχή μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε σημείο αυξημένης δραστηριότητας UAP, με προσωπικό του Αμερικανικού Ναυτικού να αναφέρει πολλαπλές συναντήσεις με έντονα φωτεινά αντικείμενα στον ουρανό. Σε ένα περιστατικό που, σύμφωνα με τον Κόρμπελ, του μεταφέρθηκε από στρατιωτικές πηγές, άγνωστο αντικείμενο φώτισε τη γέφυρα πλοίου του Ναυτικού με τόσο έντονο φως, ώστε η κυβερνήτης σήκωσε το χέρι της για να προστατεύσει τα μάτια της, χωρίς όμως να μπορεί να δει καν το ίδιο της το χέρι μπροστά στο πρόσωπό της.

Σε άλλο περιστατικό, που αποκαλύφθηκε πρόσφατα κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο στην Ουάσινγκτον, βίντεο από στρατιωτικό drone φέρεται να δείχνει πύραυλο Hellfire να πλήττει και απλώς να αναπηδά πάνω στο «σκάφος» ενός UFO που πετούσε πάνω από την Υεμένη. Το υλικό παρουσιάστηκε στις 30 Οκτωβρίου 2024 από τον βουλευτή Έρικ Μπέρλισον κατά τη διάρκεια ακρόασης για τα UAP, με τη συμμετοχή στρατιωτικών πληροφοριοδοτών. Το ασπρόμαυρο βίντεο δείχνει το όπλο ακριβείας, βάρους περίπου 45 κιλών, να αναπηδά από το μυστηριώδες αντικείμενο, το οποίο συνέχισε να κινείται με ακραία ταχύτητα ανοιχτά των ακτών της Υεμένης, σε απόσταση περίπου 1.000 μιλίων από τον Περσικό Κόλπο.

Ο μάρτυρας, Τζέφρι Νουτσετέλι, πρώην στρατιωτικός αστυνομικός της Αεροπορίας με 16 χρόνια υπηρεσίας, χαρακτήρισε το βίντεο με τον πύραυλο Hellfire ως «εξαιρετική απόδειξη» της ύπαρξης UFO. Ο Ναπ σχολίασε ότι πιθανότατα υπάρχουν μέλη του Κογκρέσου που θα ήθελαν να δουν τέτοιο υλικό, αλλά ίσως να μην τους έχει καν επιτραπεί η πρόσβαση στο σχετικό αρχείο βίντεο UAP. «Πρέπει να είναι εξαιρετικά απογοητευτικό να γνωρίζουν ότι αυτό το υλικό υπάρχει και να μην τους επιτρέπεται ούτε καν να ρίξουν μια ματιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επισήμως, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και το Πεντάγωνο δηλώνουν ότι δεν έχει ανακτηθεί ποτέ φυσικό αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει την ύπαρξη UFO ή εξωγήινων όντων. Οι παρουσιαστές του podcast σημείωσαν, ωστόσο, ότι το ARRO, το αρμόδιο τμήμα του Πενταγώνου για την αξιολόγηση όλων των περιστατικών UAP, έχει δημοσιοποιήσει ελάχιστα βίντεο με καθαρές καταγραφές, παρά το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζουν, υλικό από πληροφοριοδότες συνεχίζει να διαρρέει στη δημοσιότητα.