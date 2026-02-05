Την καθιερωμένη του «καλημέρα» είπε και σήμερα ο Αρκάς, με ένα σκίτσο γεμάτο χιούμορ και -όπως πάντα- γεμάτο αλήθεια.

Αυτή τη φορά, ο πρωταγωνιστής είναι σκύλος που, μετά την επίσκεψή του στον κτηνίατρο, εμφανίζεται με το χαρακτηριστικό προστατευτικό κολάρο και σχολιάζει με παράπονο την εμπειρία του: «Καταραμένοι κτηνίατροι!… Μπαίνεις σκύλος και βγαίνεις πορτατίφ!».

Με τον γνώριμο τρόπο του, ο Αρκάς μετατρέπει μια καθημερινή εικόνα σε ατάκα που προκαλεί χαμόγελο και ταύτιση, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και οι πιο απλές καταστάσεις μπορούν να γίνουν αφορμή για καυστικό χιούμορ. Ο σκύλος δεν αντιδρά: χαμογελά στωικά, αποδεχόμενος τον ρόλο που του επιβλήθηκε.

Έτσι, το σκίτσο υπερβαίνει το απλό αστείο και αγγίζει μια πιο πικρή, αλλά γνώριμη αλήθεια.